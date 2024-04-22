沙田T4公路 | 運輸及物流局：造價71億元的沙田T4主幹路約14年可「回本」

．沙田T4公路計劃最新造價估算達71.6億元，稱粗略估算只要約14年便能夠回本

．運輸及物流局預計，2030年落成後，每日為市民節省的行車時間超過1.5萬人次小時，經濟收益每年達5億元

沙田T4公路計劃連接城門隧道公路至沙田路，全長約2.3公里，車輛經城門隧道出沙田後，可以在文化博物館前轉右，跨越城門河，最後連接沙田路，最新造價估算達71.6億元。運輸及物流局預計，2030年落成後，每日為市民節省的行車時間超過1.5萬人次小時，經濟收益每年達5億元。

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香港新方向立法會議員張欣宇上周五（19日）撰文，提到一個需投資100億元的項目，如果在營運期內扣除營運成本，仍可以為社會創造超過100億元的經濟效益，就是一個正回報的基建項目，希望當局提供回報率指標。

運輸及物流局在社交網站Facebook指，T4項目2030年建成後，每日為市民節省超過1.5萬人次小時行車時間，換算成時間成本，料經濟收益每年高達5億元，稱粗略估算只要約14年便能夠回本，並能夠長遠一直服務市民。

據《香港01》早前接獲消息，運輸及物流局計劃捲土重來，最快下月初再闖財委會，造價或只能削減約2億元，涉及單車徑、隔音設施等。當局說，政府會繼續多做解說、多聽意見，審慎考慮社會各界所提出的建議。

撰文:經濟通採訪組

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