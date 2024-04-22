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沙田T4公路 | 運輸及物流局：造價71億元的沙田T4主幹路約14年可「回本」

22/04/2024

．沙田T4公路計劃最新造價估算達71.6億元，稱粗略估算只要約14年便能夠回本

．運輸及物流局預計，2030年落成後，每日為市民節省的行車時間超過1.5萬人次小時，經濟收益每年達5億元

 

沙田T4公路 | 運輸及物流局：造價71億元的沙田T4主幹路約14年可「回本」

 

　　沙田T4公路計劃連接城門隧道公路至沙田路，全長約2.3公里，車輛經城門隧道出沙田後，可以在文化博物館前轉右，跨越城門河，最後連接沙田路，最新造價估算達71.6億元。運輸及物流局預計，2030年落成後，每日為市民節省的行車時間超過1.5萬人次小時，經濟收益每年達5億元。

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　　運輸及物流局在社交網站Facebook指，T4項目2030年建成後，每日為市民節省超過1.5萬人次小時行車時間，換算成時間成本，料經濟收益每年高達5億元，稱粗略估算只要約14年便能夠回本，並能夠長遠一直服務市民。

 

　　據《香港01》早前接獲消息，運輸及物流局計劃捲土重來，最快下月初再闖財委會，造價或只能削減約2億元，涉及單車徑、隔音設施等。當局說，政府會繼續多做解說、多聽意見，審慎考慮社會各界所提出的建議。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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