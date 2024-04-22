走塑 | 管制即棄塑膠產品今實施，有市民仍傾向購買即棄餐具

．首階段管制即棄塑膠餐具及產品即日起實施，設半年適應期

．有市民表示，攜帶可重用餐具不方便，為免清潔，仍會選擇即棄餐具，形容「能用錢解決的問題都不是問題」

首階段管制即棄塑膠餐具及產品即日起實施，設半年適應期。有市民表示，攜帶可重用餐具不方便，為免清潔，仍會選擇即棄餐具，形容「能用錢解決的問題都不是問題」，亦有市民指，日後外出用膳會改為堂食。

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今早有連鎖快餐店已在收銀處擺出告示，表明外賣顧客若需要餐具，須額外收費，不鏽鋼可重用餐具每包2元，而木刀、木叉、竹筷子和竹漿羹等中式或西式餐具包，每套分別收1元。有食客指，紙製餐具質感較差、不方便，但明白屬法例要求，只能適應。



連鎖快餐店集團一名負責人表示，顧客都對新法例表示理解和接受，環保外賣餐具的成本較塑膠餐具高大約一倍，集團早前曾與供應商測試不同環保餐具，希望找到理想材質取代塑膠，但相信食客都需要一段時間適應。



另外，有燒味店已轉用木或紙製餐具，指早前已減少向供應商購入塑膠餐具，剩下的已交回供應商進行回收，目前亦未有向顧客收取替代即棄餐具的費用。

撰文：經濟通採訪組

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