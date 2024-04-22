搶人才 | 醫管局再赴英辦招聘會，高拔陞相信可招聘到不少合適醫生

．醫管局代表參與香港特別行政區政府一連兩日在英國倫敦及曼徹斯特舉辦招聘活動，約300名醫學生及執業醫生親身或網上出席

．醫管局行政總裁高拔陞形容，今次活動反應非常理想，有信心能招聘到不少合適的非本地培訓醫生加入醫管局

醫管局代表參與香港特別行政區政府一連兩日(英國時間4月20日及21日)在英國倫敦及曼徹斯特舉辦招聘活動，約300名醫學生及執業醫生親身或網上出席。醫管局行政總裁高拔陞形容，今次活動反應非常理想，有信心能招聘到不少合適的非本地培訓醫生加入醫管局；局方會繼續到不同國家地區積極推廣，全力招聘合資格人士。

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*參加者非常感興趣*





代表團包括醫管局、香港兩所大學醫學院和衞生署代表，與香港駐倫敦經濟貿易辦事處和英國香港醫學會合作，推廣海外醫療人才來港工作的途徑、註冊安排及專科培訓發展等資訊。



高拔陞表示，今次招聘活動推廣海外醫療人才來港工作的途徑、註冊安排及專科培訓發展等資訊，參加者反應踴躍。他又指，招聘會有介紹香港公營醫療服務的工作環境、薪酬福利、晉升前景及醫療發展的優勢等，形容參加者非常感興趣，會認真考慮回港工作。





*簡化招聘流程，將海外招聘活動恒常化*



高拔陞稱，醫管局已加強在海外招聘醫療人才的工作，包括成立環球醫療人才招聘中心，統籌所有海外招聘活動，並已將海外招聘活動恒常化，亦安排代表到不同地區推廣及招聘醫療人才。醫管局除了積極吸引醫學生畢業後回港工作，亦希望吸引在海外的執業醫生來港加入醫管局服務病人，因此醫管局已整合和簡化招聘流程，提供一站式服務，讓有興趣的醫療人才可以透過網上平台或即時通訊軟件向醫管局查詢。

撰文：經濟通採訪組

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