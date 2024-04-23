五一黃金周 | 李家超料五一黃金周80萬人次來港，已與內地協議排洪前預早通知

．行政長官李家超出席行政會議前記者會表示，估計今年「黃金周」內地訪港旅客至少會有80萬人次

．他表示，文化體育及旅遊局已就「黃金周」作出安排，確保管制站做好全面準備，亦會管理各個入境旅行團，改善對旅客的服務

行政長官李家超出席行政會議前記者會表示，估計今年「黃金周」內地訪港旅客至少會有80萬人次，各出入境管制站亦約有590萬人次進出。

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他表示，文化體育及旅遊局已就「黃金周」作出安排，確保管制站做好全面準備，亦會管理各個入境旅行團，改善對旅客的服務。他指出，各管制站的具體安排將在「黃金周」前公布，運輸及物流局亦會與公共交通營辦商保持密切聯繫，希望遊客在用餐、購物等各方面都有良好體驗。



李家超指，不少服務業經營者已就「黃金周」制定促銷計劃及體驗活動，利用今次機會展示香港的活力，令遊客不單享受到良好體驗，回國後亦會宣傳香港。



*已與內地協議排洪前預早通知*



對於應對惡劣天氣方面，李家超表示，與廣東省政府有良好溝通，並已經與內地有協議，排洪前會預早通知、預先警示。他說港府有足夠措施實施應對極端天氣，政務司司長陳國基已召開跨部門會議，研究如何加強雨季極端天氣預警，適當時間會公布細節。

*對走塑措施持正面態度，替代品會不斷改善*

首階段管制即棄塑膠餐具及產品的法例昨日(22日)起實施。行政長官李家超今早出席行會前記者會表示，對整體實行方向持正面態度，有很多食肆、酒店等已落實「走塑」，又指環保署已提供約700多種替代品以供選擇。



他表示，替代品會不斷改善以滿足市民要求，又指目前替代品涉及數仙、或2至3毫費用，政府會聽取意見，以提供更多選擇予供應商。



李家超又指，市民要改變的行為並非對生活影響很大，替代品的供應充裕，大家要共同努力推行環保。他稱，環保是全球趨勢，不少城市已長時間實行取代不同塑膠產品的措施，期望市民做多少少。

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