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樓市 | 團結香港基金料未來5年公私營房屋落成量3.5萬及1.91萬伙

02/05/2024

．團結香港基金基金會發表香港房屋趨勢導航報告，預測未來5年私人住宅和公營房屋的年均落成量分別將達到1.91萬及3.5萬伙，超過長遠房屋策略的目標

．私人住宅方面，基金指未來5年供應將會先高後低，料落成量將較集中在首兩年，分別將超過2萬個單位，其後逐漸回落至每年1.5萬至1.7萬個單位

 

樓市 | 團結香港基金料未來5年公私營房屋落成量3.5萬及1.91萬伙

　　團結香港基金基金會發表香港房屋趨勢導航報告，預測未來5年私人住宅和公營房屋的年均落成量分別將達到1.91萬及3.5萬伙，超過長遠房屋策略的目標。

 

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*未來兩年私人住宅落成量較集中*


　　私人住宅方面，基金指未來5年供應將會先高後低，料落成量將較集中在首兩年，分別將超過2萬個單位，其後逐漸回落至每年1.5萬至1.7萬個單位，背後原因是發展商因應市場情況而調整工程進度，以及去年多次極端天氣事件所造成的延誤。土地供應方面，預計2029至2033年期間，平均每年的落成量將介乎1.44萬和1.85萬個單位之間，未來十年整體趨勢將保持平穩。



*料26/27年度公屋輪候時間降至4.5年*


　　公營房屋方面，料未來5年，每年平均落成約3.5萬個公營房屋單位，公屋綜合輪候時間亦有望在2026/27年度下降至4.5年，達成政府定下的目標。但假如過去反覆出現的落成延誤情況再度發生，綜合輪候時間則只會輕微下降至5.2年。



*籲增加綠置居單位及單位面積*


　　基金建議在中短期增加綠置居單位的供應，在不影響公屋輪候時間的同時，提供更多可負擔的置業機會。在增加綠置居的前提下，政府可以考慮調整新落成居屋的綠白表比例，以預留更多名額予白表申請者。而在中長期，政府則應該增加居屋在公營房屋供應中的比例，以進一步完善房屋階梯，促進社會向上流動。


　　基金又指，過去的綠置居銷售紀錄顯示，小型單位並不受歡迎，貨尾單位和撻訂個案以面積少於300呎單位佔多數。為了提供更大誘因，鼓勵現有公屋租戶自置居所並交還所住單位，當局應增加新落成綠置居及居屋等資助出售單位的面積，以提升公營房屋居民的居住質素。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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