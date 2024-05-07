零售 | 九倉吳天海：本港零售面對「三高」壓力，需時調整

．九倉置業主席兼常務董事吳天海出席股東會後表示，本港零售市道正面對利率高、匯率高及空缺高請不了人的「三高」壓力，需要較長時間才能重返疫前情的水平。

．他又指，旗下酒店，分別有約數十個職位空缺，目前輸入勞工計劃在中、短期未有太大幫助

九倉置業(01997)主席兼常務董事吳天海出席股東會後表示，本港零售市道正面對利率高、匯率高及空缺高請不了人的「三高」壓力，需要較長時間才能重返疫前情的水平。

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香港最新公布的3月份零售銷售數據，遠遜市場預期。吳天海解釋，去年3月為通關後第一個月，有半報復式消費，基數非常高，「預咗今年3月零售數字有啲危」。他認為，首3個月零售貨值按年微跌，可以接受，但本港經濟及零售，若要回到疫情前水平，仍需要時間，而香港過去亦曾經歷調整，所以這在意料之內，待匯率及利率稍為回落、人手又鬆動一點時，相信情況會改變。



被問到旗下商場及酒店在剛過去的五一黃金周的表現時，吳天海稱，尖沙咀人流暢旺，但暫時未有商戶的數據。酒店整體房間收入則按年下跌，儘管入住率與去年同期相若，但房租較低，若干程度或受天氣影響，所以未必完全能夠一年比一年作準。



他又指，旗下酒店，分別有約數十個職位空缺，目前輸入勞工計劃在中、短期未有太大幫助。

撰文：經濟通採訪組

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