  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯

旅遊 | 機場旅客保安費明年元旦起加至65元，生效前發出的機票不受影響

14/05/2024

．機管局公布，機場旅客保安費計劃於明年1月1日起，由55元加至65元，並視乎機場客運量增長及當前客運需求，於2027年起分階段加至75元

．明年1月1日前發出的機票，即使出發日期為1月1日或之後，都不需徵收調整後的費用。

 

旅遊 | 機場旅客保安費明年元旦起加至65元，生效前發出的機票不受影響

　　機管局公布，機場旅客保安費計劃於明年1月1日起，由55元加至65元，並視乎機場客運量增長及當前客運需求，於2027年起分階段加至75元。於明年1月1日前發出的機票，即使出發日期為1月1日或之後，都不需徵收調整後的費用。

 

推薦閱讀：

【樓市鬆綁】深圳分區鬆綁限購首周，二手房成交暴增創三年新高

深圳上周一(6日)出台分區優化住房限購政策、定向放鬆非核心區限購，至今已滿一周。據《財聯社》引述深圳中原地產研究中心統計數據.......

孫玉菡：行會通過社工註冊局改組，成員增至27人委任過半

　勞工及福利局局長孫玉菡表示：行政會議通過社工註冊局改組，成員由目前的15人增至27人，委任成員過半、佔19人.......


　　機管局表示，為維持機場最高的保安服務水平，經調整的費用將用於進一步提升機場保安設施和系統，例如安裝智能旅客安檢系統、更換寄艙行李檢查系統，以及將保安服務延伸至涵蓋三跑道系統相關範圍。調整費用旨在收回未來數年機場提升保安措施及系統的額外成本，符合香港航空保安計劃訂明的「用者自付，收回成本」原則。


　　旅客保安費由航空公司代機管局向機場離港旅客收取，對上一次調整為2021年。

 

撰文:經濟通採訪組

 

2024-05-14｜內地發行萬億超長期國債有何啟示？騰訊及阿里業績前瞻｜#KK星期二 #林嘉麒 #直播｜hot talk 1點鐘

 

全新節目《說說心理話》講述被情緒困擾真實個案，情緒病最終如何走出低谷？► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

422.200

異動股

09668

渤海銀行

1.040

異動股

08526

榮豐集團亞洲

0.184

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,515.70
    +84.19 (+0.214%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,226.51
    +5.09 (+0.097%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 16,403.78
    +15.54 (+0.095%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升403.242
變動率︰+4.895%
較港股︰+5.62%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.604
變動率︰-2.667%
較港股︰-2.33%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌63.196
變動率︰-2.826%
較港股︰+0.47%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌40.153
變動率︰-2.927%
較港股︰+0.01%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升8.620
變動率︰+2.133%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌137.580
變動率︰-2.092%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌108.917
變動率︰-2.570%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌79.120
變動率︰-6.478%
精選美股 More
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升9.730
變動率︰+87.476%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升52.480
變動率︰+72.348%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升12.040
變動率︰+10.459%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升14.211
變動率︰+8.395%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/05/2024 10:21 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/05/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/05/2024 10:21 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09857 檸萌影視
  • 9.180
  • 00881 中升控股
  • 15.060
  • 03160 華夏日股對沖
  • 20.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 19.980
  • 01563 友聯國際教育租賃
  • 0.690
股份推介
  • 01024 快手－Ｗ
  • 57.500
  • 目標︰$63.35
  • 01211 比亞迪股份
  • 223.000
  • 目標︰$260.00
  • 00921 海信家電
  • 37.600
  • 目標︰$40.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 57.950
  • 目標︰$60.00以上
  • 09999 網易－Ｓ
  • 157.000
  • 目標︰$170.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.650
  • 00700 騰訊控股
  • 381.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.450
  • 00005 滙豐控股
  • 68.950
  • 00941 中國移動
  • 73.700
報章貼士
  • 00425 敏實集團
  • 15.260
  • 目標︰$17.00
  • 00728 中國電信
  • 4.430
  • 目標︰$5.00
  • 01368 特步國際
  • 5.970
  • 目標︰$6.50
熱炒概念股
即時重點新聞

14/05/2024 16:25  《盤後部署》恒指20361有阻力，康師傅上穿牛熊線睇14元

14/05/2024 16:33  【騰訊業績】騰訊(700)首季經調整盈利按年增54%，勝預期

14/05/2024 18:43  阿里巴巴上季度經調整淨利潤跌11%，連特息派20.75美仙

14/05/2024 17:35  【大國博弈】美國對中國製產品加徵關稅，電動車關稅飆至100%

14/05/2024 15:43  【高息定存】滙豐4.1厘優惠到期，虛銀PAO多個存期有4厘

14/05/2024 17:47  【北水炒Ｄ乜】淨流出１﹒１５億元，買中行沽中海油

14/05/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】滙證升港交所目標一成半，富瑞削藥明生物目標兩成

14/05/2024 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８１１８，隔夜拆息與上日尾市維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 普京周四起訪華兩天，金監探索社會資本救金融機構新文章
人氣文章

新聞>專訪

陸叔專訪 ｜慢牛降臨，今年先看2xxxx點，其後可上望.....（有片）新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 滙豐4.1厘優惠到期，虛銀PAO多個存期有4厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

智慧城市排名 ︳瑞士學院公布2024全球智慧城市排行榜！亞洲最Top又係佢？邊兩個城市大躍進反勝香港？這個國家多個大城市竟不入Top 20
人氣文章

小薯茶水間

風扇葉轉動不順原來好危險！嚴重會起火？台灣電力：現3徵兆不能繼續用！睇埋安全使用風扇4大建議
人氣文章

Foodie What’s On

MUJI｜日本無印良品討論度極高小食推介+公開隱藏食法！2個方法令芝士魚乾更美味！邊幾款香港買到？ 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

東京創新拉麵店顛覆傳統！羊肉豬骨濃湯底+現場即製新鮮麵條，羊肉控必試魚+羊拉麵！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《九龍城寨之圍城》效應——由「唔，林峯～」到「嘩！林峯！」 1
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

銅鑼灣全新關西風壽喜燒專門店！日本國寶級松阪牛、百年歷史大分和牛配蛋白雲朵，一吃難忘！壓軸北海道A5褐毛和牛蓋飯配海膽，大滿足
健康好人生 Health Channel
人氣文章
牛油果油愈趨普及！抗氧化物質、健康脂肪含量高！營養師拆解牛油果油3大益處！如何挑選？
人氣文章
萬寧 x 香港心聆推免費心理諮詢！5間分店提供實體會談或視像電話！幾多歲可預約會面？即睇參加資格＋預約連結新文章
人氣文章
辦公室伸展運動：上班族必學！6個簡單動作、3分鐘放鬆頸部、胸口、腋下、腰部！同久坐、長期用電腦引起的頸梗膊痛腰痛講拜拜！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2024 22:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事14/05/2024
神州經脈 | 普京周四起訪華兩天，金監探索社會資本救金融機構
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

普京是當代涅夫斯基？

13/05/2024 07:56

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金