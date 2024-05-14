旅遊 | 機場旅客保安費明年元旦起加至65元，生效前發出的機票不受影響

．機管局公布，機場旅客保安費計劃於明年1月1日起，由55元加至65元，並視乎機場客運量增長及當前客運需求，於2027年起分階段加至75元

．明年1月1日前發出的機票，即使出發日期為1月1日或之後，都不需徵收調整後的費用。

機管局公布，機場旅客保安費計劃於明年1月1日起，由55元加至65元，並視乎機場客運量增長及當前客運需求，於2027年起分階段加至75元。於明年1月1日前發出的機票，即使出發日期為1月1日或之後，都不需徵收調整後的費用。

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機管局表示，為維持機場最高的保安服務水平，經調整的費用將用於進一步提升機場保安設施和系統，例如安裝智能旅客安檢系統、更換寄艙行李檢查系統，以及將保安服務延伸至涵蓋三跑道系統相關範圍。調整費用旨在收回未來數年機場提升保安措施及系統的額外成本，符合香港航空保安計劃訂明的「用者自付，收回成本」原則。



旅客保安費由航空公司代機管局向機場離港旅客收取，對上一次調整為2021年。

撰文:經濟通採訪組

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