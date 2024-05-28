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垃圾徵費 | 綠惜地球：政府再無提出垃圾收費推行日期反映信心薄弱

28/05/2024

．綠惜地球總幹事劉祉鋒接受香港電台節目訪問時表示，再次推行不到垃圾收費，反映政府欠缺信心、決心及執行能力

．今次再無提出計劃推行的確實日期，也反映推行的信心很弱

 

垃圾徵費 | 綠惜地球：政府再無提出垃圾收費推行日期反映信心薄弱

 

　　政府暫緩原定在8月1日實施的垃圾收費，綠惜地球總幹事劉祉鋒接受香港電台節目訪問時表示，再次推行不到垃圾收費，反映政府欠缺信心、決心及執行能力，而今次再無提出計劃推行的確實日期，也反映推行的信心很弱。

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*綠惜地球：不少大型機構已準備就緒*

　　當局稱大部分市民不支持8月推行垃圾收費。劉祉鋒指，他之前亦向商界及一些大機構查詢，不少機構向他表示，已經準備就緒，亦有中產人士向他反映，即使計劃實施，每個月可能只是多付約50元，認為十分「濕碎」。他認為，政府是將計劃不好的、負面的反應放大，但好方面的回應則無提出來。

*清潔工表明若如期推便會轉行*

　　環保協進會總幹事邱榮光在同一節目稱，必須先做好回收設施，才推行垃圾收費。


　　有聽眾致電電台節目，自稱是單幢式大廈的清潔員工，對於當局原定8月推行垃圾收費，感到很大壓力，又說如果要他們承擔住戶沒有使用指定袋的責任，便會轉行，不再做清潔相關工作。

 

撰文:經濟通採訪組

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