北上 | WechatPayHK：復活節港人北上交易額及筆數增7-8倍

．騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，集團旗下Wechat Pay HK錢包在過去的復活節假期，港人北上交易的交易金額和筆數分別按年增長7倍和8倍

．預計6月端午節假期將迎來新一波高潮，若天氣情況理想，交易金額和筆數有望再創紀錄新高

騰訊(00700)金融科技副總裁洪丹毅表示，集團旗下Wechat Pay HK錢包在過去的復活節假期，港人北上交易的交易金額和筆數分別按年增長7倍和8倍，預計6月端午節假期將迎來新一波高潮，若天氣情況理想，交易金額和筆數有望再創紀錄新高。三大港人北上交易金額最高的小程序分別為美團(03690)、滴滴出行和瑞幸咖啡，未來會持續增加方便港人消費的小程序，同時會加強與美團的合作，推出更多針對港人用戶的優惠券。

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*Wechat Pay HK用戶內地每年消費上限增至40萬元，「乘車碼」覆蓋15城*





洪丹毅指出，Wechat Pay HK用戶於內地消費，當見到「微信支付」等標誌，均可用WeChat Pay HK港幣付款，目前覆蓋千萬家內地商戶。近期，該錢包的已實名認證用戶每年於內地消費限額由20萬元倍增至40萬元，單筆交易限額亦由2萬元上調至3.8萬元，以應付港人北上消費日漸頻繁的需求，以及消費用途由餐飲消費，轉變到繳交學費、求醫等。



洪丹毅又提到，Wechat Pay HK最近升級「乘車碼」支付服務覆蓋至15個城市，除了深圳、佛山、廣州等鄰近城市外，更支持上海、武漢、重慶、西安、成都等內地的一線城市或出差旅遊熱門目的地。未來將優先拓展大灣區城市，以及高鐵車程2至3個鐘可到達的城市，目標與內地錢包乘車碼覆蓋範圍一致。





*目標今年每3-4輛香港的士就有1輛接受微信支付*



洪丹毅指出，Wechat Pay HK將持續加大與香港本地商戶如便利店、超市等的合作，同時擴大生活繳費方面的覆蓋，港鐵(00066)及所有巴士現均已接受該錢包掃碼付費，也可繳交水費、煤氣費及九成九的電訊商，並爭取快將接入港燈(02638)的帳單繳費服務。



他強調，Wechat Pay HK今年將加強香港小商戶的推廣，包括希望更多的士司機接受Wechat Pay HK或微信支付，目標今年每3-4部的士，便有1部接入Wechat Pay HK支付工具，需的士司機以個人身份申請商戶帳號，便利司機即時收款。被問到的士司機或關注稅務問題會否影響推廣成效，他預計電子支付最多只會佔司機總收入的2至3成，相信有關影響不大。

撰文：經濟通通訊社記者趙嘉駿

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