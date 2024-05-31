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打風 | 天文台：下午評估是否需要改發三號強風信號

31/05/2024

．天文台表示，一號戒備信號會至少維持至中午。預料該熱帶低氣壓會在今日稍後有可能進一步增強。

．天文台會視乎其強度變化及本地的風力情況，在下午評估是否需要改發三號強風信號。

 

打風 | 天文台：下午評估是否需要改發三號強風信號

　　天文台表示，一號戒備信號會至少維持至中午。預料該熱帶低氣壓會在今日稍後有可能進一步增強。天文台會視乎其強度變化及本地的風力情況，在下午評估是否需要改發三號強風信號。

 

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　　天文台指，在過去數小時，該熱帶低氣壓向北移動，逐漸靠近廣東西部沿岸。本港方面，離岸及高地間中吹強風。但按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓在今早與本港仍維持超過250公里距離，與其相關的強風未普遍影響本港。

 

撰文：經濟通採訪組

 

2024-05-31｜港股期結日急回 部署正合時？｜再炒「中國芯」 大選年有危亦有機？｜大宗商品牛氣沖天｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

 

 

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