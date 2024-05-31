打風 | 天文台：下午評估是否需要改發三號強風信號

．天文台表示，一號戒備信號會至少維持至中午。預料該熱帶低氣壓會在今日稍後有可能進一步增強。

．天文台會視乎其強度變化及本地的風力情況，在下午評估是否需要改發三號強風信號。

天文台表示，一號戒備信號會至少維持至中午。預料該熱帶低氣壓會在今日稍後有可能進一步增強。天文台會視乎其強度變化及本地的風力情況，在下午評估是否需要改發三號強風信號。

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天文台指，在過去數小時，該熱帶低氣壓向北移動，逐漸靠近廣東西部沿岸。本港方面，離岸及高地間中吹強風。但按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓在今早與本港仍維持超過250公里距離，與其相關的強風未普遍影響本港。

撰文：經濟通採訪組

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