阿里王子 | 據報阿里王子香港家族辦公室招牌已不再懸掛

．據《南華早報》報道，位於上環的阿里王子家族辦公室招牌已消失，而該招牌自今年3月以來一直懸掛。

．阿里王子家族辦公室行政總裁麥懿睿(Eleanor Mak)早前透露，阿里王子將按計劃5月底來港，也有可能在6月下旬，屆時辦公室名稱或會改變，以減少外界對王子家族的關注

中東杜拜王室成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum(阿里王子)來港開設家族辦公室一事再有新發展。據《南華早報》報道，位於上環的阿里王子家族辦公室招牌已消失，而該招牌自今年3月以來一直懸掛。

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阿里王子家族辦公室行政總裁麥懿睿(Eleanor Mak)早前透露，阿里王子將按計劃5月底來港，也有可能在6月下旬，屆時辦公室名稱或會改變，以減少外界對王子家族的關注。不過，阿里王子在杜拜的禮賓和安全事務主管Marco Carenzi其後發聲明指，麥懿睿無權代表阿里王子發言，希望各界未與王子辦公室正式溝通前，避免進一步釋出更多訊息。

撰文:經濟通採訪組

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