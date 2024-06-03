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樓市 | 陳茂波：全面撤辣後樓市恢復平穩，市場波動政府會做好防禦準備

03/06/2024

．財政司司長陳茂波出席立法會財經事務委員會會議表示，早前全面「撤辣」後，本港樓市恢復平穩，樓價相對比較穩健，與預期較為接近

．陳茂波表示，本港股市受到多方面因素影響，包括國際資金流向、地緣政局等，但總體來說，自4月中證監推出5項措施後，整體形勢穩定下來，態勢向好

 

　　財政司司長陳茂波出席立法會財經事務委員會會議表示，早前全面「撤辣」後，本港樓市恢復平穩，樓價相對比較穩健，與預期較為接近。

 

財政司司長陳茂波出席立法會財經事務委員會會議表示，早前全面「撤辣」後，本港樓市恢復平穩，樓價相對比較穩健，與預期較為接近。

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　　陳茂波表示，本港股市受到多方面因素影響，包括國際資金流向、地緣政局等，但總體來說，自4月中證監推出5項措施後，整體形勢穩定下來，態勢向好，但在中美鬥爭格局中，難免有不同波動，特區政府會做好防禦準備，管理好金融安全，同時不斷完善本港股票市場。


　　對於有議員提問，會否讓投資移民人士利用部分投資額購買本地住宅物業。陳茂波說，暫時未有打算，因為住宅物業供求較為敏感，尤其現時已取消「辣招」，外地人士買樓與本地人已無分別，政府歡迎他們來港置業，但不會計入投資額。


　　至於本港非住宅物業市場較為疲弱，陳茂波表示，與經濟環境及經濟轉型有關，政府從上個季度賣地開始，已作適當調整，讓市場有喘息空間，又指無論住宅或非住宅用地的需求都會隨經濟、市場氣氛及息口變動。政府會堅持造地，造地後不等於馬上要推出市場售賣，當有需要時可及時推出。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2024 15:53
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2024 15:53
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