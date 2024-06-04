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WATERBOMB | WATERBOMB主辦方就安排混亂致歉，觀眾行李將保存一周

04/06/2024

．WATERBOMB音樂節在剛過去周末(1日)在西九龍文化區舉行，受天氣影響，周六散場時出現混亂

．主辦方再次就事件向受影響人士致歉，對於仍未被認領的行李，大會將保存一星期，之後將按警方建議送到油麻地警署。

 

WATERBOMB | WATERBOMB主辦方就安排混亂致歉，觀眾行李將保存一周

 

　　WATERBOMB音樂節在剛過去周末(1日)在西九龍文化區舉行，受天氣影響，周六散場時出現混亂。主辦方再次就事件向受影響人士致歉，對於仍未被認領的行李，大會將保存一星期，之後將按警方建議送到油麻地警署。

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　　主辦方解釋，因受颱風影響及不定時大雨，場地無法及時清除積水，出現水浸；原本的寄存行李帳幕縮減至只有一半可使用，加上部分行李牌被雨水溶化，散場時部分觀眾未能取回個人物件。


　　主辦方承認處理有欠妥善，向受影響公眾致歉，活動首日未能領取物品的觀眾，已在活動翌日安排認領，現仍有極少量行李未領取，大會將妥善保存一星期；如無人認領，將按警方建議，送到油麻地警署暫放。


　　主辦方稱，今次活動為獨立商業活動，希望藉此引入海外音樂節到香港，並沒有領取政府任何資助。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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