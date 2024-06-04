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高鐵動臥 | 京滬夜間高鐵延至香港西九龍，表列班次資料

04/06/2024

．中國國家鐵路集團今早宣布，原本來往香港紅磡站至上海和北京西站的普通速度直通車，將改用高鐵取代

．並會首次引進可提供睡眠設施的臥鋪列車，行車時間預料可縮短一半，京港、滬港間實現「夕發朝至」。　　

 

高鐵 | 國鐵：京滬來往深圳夜間高鐵線延至香港西九龍，表列相關班次資料

 

　　中國國家鐵路集團今早宣布，原本來往香港紅磡站至上海和北京西站的普通速度直通車，將改用高鐵取代，並會首次引進可提供睡眠設施的臥鋪列車，行車時間預料可縮短一半，京港、滬港間實現「夕發朝至」。

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　　列車將於下周六（15日）起開通，逢周五至周一來往西九龍站至上海虹橋站和北京西站，即一周四班，由「兩地兩檢」模式變成「一地兩檢」模式。值得留意的是，有關高鐵車次並非新設，而是從原來的京深、滬深線延伸至香港西九龍站，所以京港、滬港線並非直通車模式，沿線還有多個站點供旅客上下車。

 

高鐵 | 國鐵：京滬來往深圳夜間高鐵線延至香港西九龍，表列相關班次資料

 

　　國鐵集團客運部負責人對內媒表示，此次開行高鐵動臥列車是對原有普速直通車的提質升級，高鐵動臥列車由2個二等座車廂、13個動臥車廂、1個餐車組成，列車設備設施更加先進，旅客乘坐更為舒適，每列車過境席位增至600多席，較普速直通車大幅增加。


　　負責人又表示，此舉是集團響應中央支持香港更好融入國家發展大局的重要部署。

 

撰文：經濟通中國組

 

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