紅VAN | 傳運輸署放寬小巴「紅轉綠」限制，最快下月發首批邀請函涉約十線

．據《明報》報道，運輸署近日擬放寬「紅轉綠」限制，新計劃下署方將邀已參與長者2元優惠計劃的紅巴路線，如符合特定條件可毋須招標直接轉綠巴繼續營運

．據悉，署方最快下月向首批約10多條合資格路線發信邀請，料年內有首條路線「轉綠」

紅色小巴早前出現棄車斷供潮，據《明報》報道，運輸署近日擬放寬「紅轉綠」限制，新計劃下署方將邀已參與長者2元優惠計劃的紅巴路線，如符合特定條件可毋須招標直接轉綠巴繼續營運。據悉，署方最快下月向首批約10多條合資格路線發信邀請，料年內有首條路線「轉綠」。

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以往紅巴如盼轉型綠色專線小巴，路線須重新公開招標，現有70條路線參與2元優惠。有紅巴商會表示，現時業界反應兩極，有人不願「被管」，亦有人盼轉型改善形象尋生機。



*綠巴商會冀平衡利益，議員倡增開禁區*



綠色專線小巴總商會主席蘇世雄受訪形容，「紅綠都是自己人」，只要不影響營運，綠巴原則上不反對，但盼署方審批紅轉綠申請時平衡業界利益。



運輸署表示，近年已放寬禁區，紅巴現可行駛青沙公路、東區走廊及觀塘繞道部分路段；彌敦道、觀塘道、衙前圍道、啟田道等部分路段上落客限制亦放寬。署方亦有在不阻礙道路使用者下批准紅巴於非營運時間停泊在指定公共小巴站。

撰文：經濟通採訪組

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