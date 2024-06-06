綠置居 | 綠置居攪珠結果出爐，黃碧如料最快第三季可以揀樓

．今期綠置居今早10時半攪珠，決定申請人揀樓次序。首10個中籤號碼

．依次序是60、51、32、84、81、71、57、76、87、63。負責攪珠的房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如預計，今年第三至第四季可以揀樓。

今期綠置居今早10時半攪珠，決定申請人揀樓次序。首10個中籤號碼，依次序是60、51、32、84、81、71、57、76、87、63。負責攪珠的房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如預計，今年第三至第四季可以揀樓。

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黃碧如稱，今期綠置居共接獲約5.6萬份申請，當中約1萬份屬一人申請者，其餘4.6萬份是家庭申請者，包括2.4萬個「家有長者優先選樓計劃」家庭申請者。



今期綠置居，包括長沙灣麗玥苑2359伙。首次推出約640平方呎、有兩個洗手間的大單位。以市價52折出售，售價154萬至461萬元。另外，亦會出售鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑約200個重售或回收單位。

撰文：經濟通採訪組

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