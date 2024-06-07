禁煙 | 醫衞局：禁排隊吸煙長遠建立新社會氛圍，草擬法例會說明如何落實

．政府宣布10項短期控煙措施，包括禁止排隊時食煙

．醫務衞生局副秘書長李力綱在電台節目表示，以較易執行的地方如乘搭公共交通工具排隊、排隊進入主題樂園、年宵市場等作為起步點，長遠建立社會氛圍，讓市民明白任何排隊情況都不應吸煙

政府宣布10項短期控煙措施，包括禁止排隊時食煙，醫務衞生局副秘書長李力綱在電台節目表示，以較易執行的地方如乘搭公共交通工具排隊、排隊進入主題樂園、年宵市場等作為起步點，長遠建立社會氛圍，讓市民明白任何排隊情況都不應吸煙。

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李力綱又指，排隊的行為清晰，草擬法例時會說明如何落實。至於禁止一邊走一邊吸煙的「火車頭」行為，他認為要謹慎行事，包括如何定義一邊走一邊吸煙，避免日後容易引起爭呦。



短期控煙措施包括禁止加味煙，李力綱形容加味煙有如糖衣毒藥，以氣味掩飾香煙的禍害，令人容易上癮，他說希望本地市面盡量避免市民可買到、接觸到加味煙，但規管範圍要到法例草擬階段才會具體化。



對於禁煙措施會否影響旅客來港意欲。李力綱相信控煙政策制定過程已作出全面考慮，旅客來港是整體體驗，並非單是控煙措施就會影響來港意欲。

撰文：經濟通採訪組

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