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國安法 | 羅冠聰母親公屋單位被收回，房屋署：因欠租違租約

17/06/2024

．消息指，「指明潛逃者」之一、前香港眾志主席羅冠聰的母親位於東涌逸東(一)邨的公屋單位被政府收回

．房屋署回覆傳媒查詢時證實，該單位曾出現欠租情況違反租約，署方今年3月發出遷出通知書終止有關單位的租約，並於6月完成相關程序後收回有關單位。

 

國安法 | 羅冠聰母親公屋單位被收回，房屋署：因欠租違租約

 

　　消息指，「指明潛逃者」之一、前香港眾志主席羅冠聰的母親位於東涌逸東(一)邨的公屋單位被政府收回。房屋署回覆傳媒查詢時證實，該單位曾出現欠租情況違反租約，署方今年3月發出遷出通知書終止有關單位的租約，並於6月完成相關程序後收回有關單位。

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　　署方表示，在一般情況下，在收回空置的公屋單位後，在完成翻新工程後編配予其他有需要的家庭。


　　已潛逃英國的羅冠聰與另外5名同樣在逃人士，早前因涉嫌干犯危害國家安全罪行而被法院發出拘捕令，港府近日再刊憲昭告撤銷他們的特區護照。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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