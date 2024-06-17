蔡若蓮：大學學費調升不會一步到位，料最快明年起實施

．教育局局長蔡若蓮接受電台專訪，提到廿多年來通脹升約40%，但學費「一毛錢」也未加過，當局認為是時候檢討

．大學學費以收回成本比率18%為目標，而現時42100元的學費由1996/97學年起未有調整，收回目標比率只有大約13%

教育局局長蔡若蓮接受電台專訪，提到廿多年來通脹升約40%，但學費「一毛錢」也未加過，當局認為是時候檢討。大學學費以收回成本比率18%為目標，而現時42100元的學費由1996/97學年起未有調整，收回目標比率只有大約13%。以目前大學成本計，每名學生要支付約6萬元學費才達到收回成本率18%目標。蔡若蓮說，一定會在新一個三年期規劃加學費，但加費不會一步到位，要循序漸進，相信最終加幅會是合理。

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去年《施政報告》提出成立應用科學大學，都會大學的申請今年3月獲批，聖方濟各大學的申請則正在審批中。蔡若蓮說，正進行相關的外部評審，希望盡快有公布。她又指，申請應用科學大學的院校不只一兩間，而且各有所長，日後在提供的課程上應該有所分工，各自負責自己最擅長、有特色的課程，避免不必要的競爭。

撰文:經濟通採訪組

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