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機管局：機場北跑道下午3時45分重開，停運期間186航班延誤

17/06/2024

　　香港機場管理局表示，受貨機降落後輪胎爆裂及油壓系統故障事件影響而一度關閉的北跑道已於下午3時45分重開，香港國際機場恢復雙跑道運作，而由上午7時至下午3時，機場共處理315班客運航班，當中186班航班延誤。局方十分關注事件，按程序要求有關航空公司向機管局及民航處提交報告。

 

機管局：機場北跑道下午3時45分重開，停運期間186航班延誤

（資料圖片）

 


　　機管局表示，今日上午約6時，機管局收到控制塔通知，於凌晨離港的亞特拉斯航空一貨運航班5Y4304要求緊急折返。上午7時12分，該航班於機場北跑道降落時輪胎爆裂，停留於跑道上。機上當時有5名機組人員，無人受傷。機場各相關單位隨即派員緊急處理，包括卸貨及更換輪胎。由於該貨機的油壓系統故障，所以在跑道上緊急處理的時間比預期長，北跑道於下午3時45分重開。

 

　　該阿拉斯加貨運航班5Y4304於凌晨約4時10分機場南跑道起飛，機管局其後收到報告，指南跑道上測到疑似輪胎碎片，機管局隨即按程序進行緊急清理，並安排其他航班改由北跑道升降，清理工作於上午約6時20分完成。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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