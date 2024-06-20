大成小學 | 孔教學院對大成小學校長阻撓與持份者溝通表示遺憾

．黃大仙孔教學院大成小學停辦風波持續。孔教學院表示，對大成小學校長阻撓辦學團體與不同持份者溝通表示遺憾，宣布將校董會會議，延期至教育局委派新校董後舉行

．孔教學院發聲明稱，早前曾兩度透過校方接觸家長、教職員及不同持分者，但均無效，對校長為求爭取學校繼續營運，阻撓辦學團體與不同持份者溝通表示遺憾

黃大仙孔教學院大成小學停辦風波持續。孔教學院表示，對大成小學校長阻撓辦學團體與不同持份者溝通表示遺憾，宣布將校董會會議，延期至教育局委派新校董後舉行。

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孔教學院發聲明稱，早前曾兩度透過校方接觸家長、教職員及不同持分者，但均無效，對校長為求爭取學校繼續營運，阻撓辦學團體與不同持份者溝通表示遺憾；又指歡迎教育局委派校董，加入學校法團校董會。



大成小學校監湯偉倫宣布，將校董會會議延期至教育局委派新校董後舉行，以令會議更有效討論過渡方案，並盡早達成共識。



教育局稱，早前接到辦學團體孔教學院通知，有意2025/26學年完結後停止營辦，曾多番與辦學團體及校長會面和溝通，但雙方在討論過程出現爭拗，未能就過渡方案達成共識，認為學校管理失效。決定委任校董入校董會，協助履行職責，同時會按機制和程序，處理學校停辦事宜。

撰文：經濟通採訪組

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