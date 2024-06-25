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中電 | 李家超：十分關注接連電力事故，要求中電查明原因及制訂改善計劃

25/06/2024

．對於中電(00002)供電系統周日凌晨再故障，多區出現電壓驟降

．行政長官李家超今早出席行政會議前記者會表示，十分關注有關中電過去接連發生電力事故的問題，周日發生的事故影響九龍、新界不同地區的電力穩定，雖然初步認為受天氣影響，但中電必須找出原因

 

中電 | 李家超：十分關注接連電力事故，要求中電查明原因及制訂改善計劃

 

　　對於中電(00002)供電系統周日凌晨再故障，多區出現電壓驟降。行政長官李家超今早出席行政會議前記者會表示，十分關注有關中電過去接連發生電力事故的問題，周日發生的事故影響九龍、新界不同地區的電力穩定，雖然初步認為受天氣影響，但中電必須找出原因，機電署已成立小組要求中電查明原因及制訂改善計劃，亦要求中電供電系統的避雷能力要應對高頻率雷暴帶來的風險。

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　　李家超強調，中電要從根本改善，維持香港一直以來引以為傲穩定的電力供應，政府會詳細審視報告，要求中電作出一系列的措施，並要加強應變能力，包括因電力不穩出現的事故，例如電梯停用等，同時要增加人手處理應變，確保事故時審視供電情況，減少對企業和經濟發展的負面影響。

 

＊李家超:非常關注機場電腦系統故障，促機管局調查及檢視應變工作＊

 

　　李家超表示，非常關注機場周日發生電腦系統故障，認為不應該發生有關問題，運輸及物流局已約見機管局了解成因，初步認為電腦系統及後備系統銜接都出現問題，已要求機管局盡快提交詳細報告，針對事故原因及相關應變措施，防止事件再次發生。


　　李家超指出，香港作為國際航空樞紐，事故影響數以千計的旅客，政府將與機管局審視電腦及後備系統設置，要求機管局檢視應變工作，並防止再發生類似事件。他又指，機場第三條跑道即將落成，必須確保機場系統能互相融合及配對。

 

＊相信七一市民會珍惜平穩安全局面，要警惕活動被騎劫＊

 

　　被問到他對今年七一沒有公眾集會的看法，他指相信大眾經歷過2019年黑暴和顏色革命事件，對於安全平穩的局面都非常珍惜，相信市民會以喜慶態度迎接七一27周年紀念。


　　他又指，現時已有很多渠道讓市民表達意見，希望大眾小心要警惕和小心過往一些不好的經歷，例如公眾活動被騎劫；警方會一如既往按照實際需要進行治安管理。


　　另外，被問到政制改革，李家超強調，政制改革不是要處理的優先事項，本屆政府已處理基本法廿三條立法，完成了憲制責任，亦已完善地區自理，未來會全面拼經濟、謀發展、惠民生，實際工作包括全面發展經濟、強化自身優勢，發展新的增長點，以及把握好國家國際雙機遇。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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