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瑞士寶盛報告：新加坡蟬聯全球最貴城市，香港升至第二位

25/06/2024

．瑞士寶盛發布《全球財富及高端生活報告》顯示，新加坡蟬聯全球最昂貴城市，也是擁有汽車成本最高的城市。該城市以政治經濟保持穩定和良好的商業環境吸引超高淨值人士

．香港全球排名由第三升至第二位，房地產價格維持全球第二高，同時亦是聘請律師最昂貴的城市。倫敦排名第三位，而去年排名第二的上海，今年位列第四

 

瑞士寶盛報告：新加坡蟬聯全球最貴城市，香港升至第二位

 

　　瑞士寶盛發布《全球財富及高端生活報告》顯示，新加坡蟬聯全球最昂貴城市，也是擁有汽車成本最高的城市。該城市以政治經濟保持穩定和良好的商業環境吸引超高淨值人士。

 

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　　香港全球排名由第三升至第二位，房地產價格維持全球第二高，同時亦是聘請律師最昂貴的城市。倫敦排名第三位，而去年排名第二的上海，今年位列第四。


　　報告顯示，2024年各城市按美元計算的價格平均升幅已從去年的6%放緩至4%。今年商品價格升幅高於服務價格，按美元計算，商品價格平均上升5%，而服務價格則上升4%。儘管各城市的物價繼續上升，但通脹率在過去12個月已逐步恢復至正常水平。


　　報告又指，高淨值人士在物價上升的環境下仍願意消費，而且消費額有增無減，特別是在餐旅（酒店和高級餐飲）以及時裝和配飾方面。高級消費品的價格升幅最大，包括時裝和珠寶，升幅達9.6%。


　　瑞士寶盛亞太區研究部主管Mark Matthews表示，亞洲的發展正在穩步前行，在創新及合作領域顯示出巨大的潛力。中國和印度的科技實力以及強勁的東南亞經濟，均為亞洲經濟韌性和增長作出貢獻。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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