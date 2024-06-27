北部都會區 | 孫東：北區沙嶺定義為「國際數據園」快將公布網絡保安新措施

．創新科技及工業局局長孫東接受《香港電台》節目專訪時表示，北區沙嶺是未來「北部都會區」最先推出的「片區」，會定義為「國際數據園」，為「新田科技城」的招標以至發展，帶來重大參考意義，形容是「新田科技城」的「前哨站」

．北區沙嶺已平整的2公頃土地已改為創科及相關用途，政府正就相關發展徵求計劃意向書，今日下午為業界及相關組織等舉行簡介會

創新科技及工業局局長孫東接受《香港電台》節目專訪時表示，北區沙嶺是未來「北部都會區」最先推出的「片區」，會定義為「國際數據園」，為「新田科技城」的招標以至發展，帶來重大參考意義，形容是「新田科技城」的「前哨站」。

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北區沙嶺已平整的2公頃土地已改為創科及相關用途，政府正就相關發展徵求計劃意向書，今日下午為業界及相關組織等舉行簡介會。



*下月底截止遞交計劃意向書*



孫東指出，有關沙嶺用地周邊有山坡、斜坡等，或可提供合共10多公頃土地，相信能為進駐企業提供很好的條件。他希望未來在「國際數據園」內，除了設立數據及資產中心，亦引入創意產業及初創企業，透過政府進一步招商引資，吸引龍頭企業落戶。



計劃意向書下月底截止遞交，當局其後展開招標等程序。孫東透露除了考慮公開招標，或會採取片區或有條件等方式招標，同時考慮有意進駐企業可提供多少就業機會、能否在相關領域實現區域甚至國際領先地位等。



*「打鐵還需自身硬」，須做好防範工作*



孫東提到，過去半年多，本港面臨較嚴峻的網絡攻擊，頻率與次數遠高於周邊地區，估計原因或與本港加快建設數字政府、智慧城市有關，強調香港整體網絡安全屬可控範圍。他提到面對網絡威脅持續，孫東形容「打鐵還需自身硬」，一定要做好防範工作，政府很快公布有關電子系統與資訊網絡保安的新措施，包括加強恒常檢測，以防範網絡攻擊。他說很多機構以為增加認證措施、或設立防火牆便「萬事大吉」，但情況並非這樣。

撰文：經濟通採訪組

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