大紫荊勳章 | 政府公布502人授勳名單，其中李家傑等5人獲頒大紫荊勳章

．特區政府公布授勳名單，今年共有502人獲授勳銜及嘉獎，其中5人獲大紫荊勳章，12人獲金紫荊星章。勳銜頒授典禮將於今年稍後時間舉行

．獲頒大紫荊勳章的包括建制派「班長」行政會議成員廖長江、全國港澳研究會顧問劉兆佳、恒基地產(00012)主席兼董事總經理李家傑、港大榮休教授兼饒宗頤學術館長李焯芬及香港福建社團聯會榮譽主席林樹哲

特區政府公布授勳名單，今年共有502人獲授勳銜及嘉獎，其中5人獲大紫荊勳章，12人獲金紫荊星章。勳銜頒授典禮將於今年稍後時間舉行。

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獲頒大紫荊勳章的包括建制派「班長」行政會議成員廖長江、全國港澳研究會顧問劉兆佳、恒基地產(00012)主席兼董事總經理李家傑、港大榮休教授兼饒宗頤學術館長李焯芬及香港福建社團聯會榮譽主席林樹哲。



12人獲頒金紫荊星章，包括立法會議員梁美芬；立法會秘書長陳維安；終審法院前首席法官馬道立妻子、高院前上訴庭法官袁家寧。



*劉德華3度授勳*



獲銀紫荊星章有24人，當中有藝人劉德華、《巴士的報》創辦人盧永雄、長洲太平清醮值理會主席翁志明等。40人獲銅紫荊星章，包括多名立法會議員，銀河娛樂(00027)副主席呂耀東、海洋公園董事局主席龐建貽，資深演藝人胡楓等。其中，現年62歲的劉德華先後在2004年獲勳榮譽勳章和2016年獲勳銅紫荊星章，今次是第三度授勳獲頒銀紫荊星章。



*廖宜建及謝邱安儀等獲委任為太平紳士*



另外，59人獲行政長官委任為太平紳士，入境處前處長區嘉宏、滙亞太區聯席行政總裁廖宜建、安永中國主席陳凱、中銀香港(02888)副總裁陳文、交銀香港行政總裁孟羽、零售管理協會主席謝邱安儀、莎莎(00178)執行董事郭詩、電視廣播(00511)行政主席許濤等均榜上有名。

撰文:經濟通採訪組

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