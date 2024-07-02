  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

大紫荊勳章 | 政府公布502人授勳名單，其中李家傑等5人獲頒大紫荊勳章

02/07/2024

．特區政府公布授勳名單，今年共有502人獲授勳銜及嘉獎，其中5人獲大紫荊勳章，12人獲金紫荊星章。勳銜頒授典禮將於今年稍後時間舉行

．獲頒大紫荊勳章的包括建制派「班長」行政會議成員廖長江、全國港澳研究會顧問劉兆佳、恒基地產(00012)主席兼董事總經理李家傑、港大榮休教授兼饒宗頤學術館長李焯芬及香港福建社團聯會榮譽主席林樹哲

 

大紫荊勳章 | 政府公布502人授勳名單，其中李家傑等5人獲頒大紫荊勳章

 

　　特區政府公布授勳名單，今年共有502人獲授勳銜及嘉獎，其中5人獲大紫荊勳章，12人獲金紫荊星章。勳銜頒授典禮將於今年稍後時間舉行。

推薦閱讀：

阿里雲上海服務異常，目前受影響產品已恢復

日B站(嗶哩嗶哩)(09626)App、小紅書等平台均出現不同程度的服務問題。阿里雲針對上海可用區N網絡訪問異常發布公告稱........

 

騰訊課堂10月1日全面停止營運，App已從部分應用商店下架

騰訊(00700)線上職業教育平台騰訊課堂公告，騰訊課堂將於2024年8月1日起停止所有在線課程的訪問服務........

　　獲頒大紫荊勳章的包括建制派「班長」行政會議成員廖長江、全國港澳研究會顧問劉兆佳、恒基地產(00012)主席兼董事總經理李家傑、港大榮休教授兼饒宗頤學術館長李焯芬及香港福建社團聯會榮譽主席林樹哲。


　　12人獲頒金紫荊星章，包括立法會議員梁美芬；立法會秘書長陳維安；終審法院前首席法官馬道立妻子、高院前上訴庭法官袁家寧。

*劉德華3度授勳*

　　獲銀紫荊星章有24人，當中有藝人劉德華、《巴士的報》創辦人盧永雄、長洲太平清醮值理會主席翁志明等。40人獲銅紫荊星章，包括多名立法會議員，銀河娛樂(00027)副主席呂耀東、海洋公園董事局主席龐建貽，資深演藝人胡楓等。其中，現年62歲的劉德華先後在2004年獲勳榮譽勳章和2016年獲勳銅紫荊星章，今次是第三度授勳獲頒銀紫荊星章。

*廖宜建及謝邱安儀等獲委任為太平紳士*

　　另外，59人獲行政長官委任為太平紳士，入境處前處長區嘉宏、滙亞太區聯席行政總裁廖宜建、安永中國主席陳凱、中銀香港(02888)副總裁陳文、交銀香港行政總裁孟羽、零售管理協會主席謝邱安儀、莎莎(00178)執行董事郭詩、電視廣播(00511)行政主席許濤等均榜上有名。

 

撰文:經濟通採訪組

 

2024-07-02｜資源股下半年仍可跑出？| 上半年新能源車交付量唔達標？ | 澳門賭收全年最淡季已過？｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01918

融創中國

1.170

異動股

08030

匯聯金融服務

0.410

異動股

08222

壹照明

0.038

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01918 融創中國
  • 1.170
  • 08030 匯聯金融服務
  • 0.410
  • 02668 百德國際
  • 0.850
  • 02429 友寶在線
  • 17.500
  • 02828 恒生中國企業
  • 66.020
股份推介
  • 00241 阿里健康
  • 3.220
  • 目標︰$3.87
  • 02153 達豐設備
  • 0.990
  • 目標︰--
  • 03983 中海石油化學
  • 2.410
  • 目標︰$2.50
  • 02161 健倍苗苗
  • 1.040
  • 目標︰$1.41
  • 01193 華潤燃氣
  • 28.600
  • 目標︰$29.55
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.610
  • 00700 騰訊控股
  • 382.400
  • 00939 建設銀行
  • 5.540
  • 00005 滙豐控股
  • 68.850
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.150
報章貼士
  • 02020 安踏體育
  • 72.300
  • 目標︰$100.00
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 80.800
  • 目標︰$95.00
  • 02161 健倍苗苗
  • 1.040
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • ＡＩ More
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.150
  • 航運 More
  • 01199 中遠海運港口
  • 5.410
  • 汽車 More
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 37.600
  • 原油 More
  • 00386 中國石油化工股份
  • 5.400
即時重點新聞

04/07/2024 16:22  《盤後部署》恒指整固後挑戰18500，阿里反彈料試250天線

04/07/2024 16:12  恒指收升49點報18028，攜程及康師傅齊漲逾4%理想升4%

04/07/2024 15:25  港鐵非經理級員工今年加薪2.05%至6.15%，另設特別獎金

04/07/2024 14:33  【英國大選】英大選開始投票，保守黨料慘敗，首相辛偉誠難保議席

04/07/2024 14:17  【美國大選】拜登支持度被特朗普拋離，或數日內決定是否退選

04/07/2024 17:45  【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒４５億元，買工行沽盈富

04/07/2024 08:43  【大行炒Ｄ乜】大摩降快手評級兼削目標兩成，滙證降濠賭股目標

28/06/2024 11:16  《嚟緊炒Ｄ乜》莎莎現金充裕，中線上望１﹒８銀

04/07/2024 16:33  《財資快訊》美電軟報７﹒８０８６，一周拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 萬科持有金融平台爆雷，李強籲推低門檻價格AI服務新文章
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從坤卦看英國大選：辛偉誠政治豪賭岌岌可危（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

憧憬派中期息兼正值除淨期，獲北水追捧大行唱好，內銀股價攀升可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)
人氣文章

娛樂情報

89歲方太尿道炎引發敗血病！醫院曾拒收、住院感染RSV得肺炎！留院20日後出院
人氣文章

娛樂情報

58歲逆齡女神陳雅倫自爆忘不了舊愛！上載年輕合照：我們分手第24年！網民勸各自安好
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

夏日曬後護膚急救：PHB薰衣草蘆薈啫喱、Kiehl’s金盞花爽膚水、mtm labo鎮靜補濕面膜，低剌激紓緩紅腫！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

沒有底線的愛情，只會愛得廉價！面對感情期望的落差，該如何處理？
人氣文章

Beauty

夏日不脫妝、保持亮麗妝感的秘訣：Clé de Peau全新粉餅、RMK清涼保濕定妝噴霧、MAKE UP FOR EVER防水眼線液
健康好人生 Health Channel
人氣文章
脂肪肝 ︳ 許廷鏗Youtube自爆患嚴重脂肪肝！7大徵兆顯肝功能轉差：不明瘀傷難復原、牙齦易出血都關事？
人氣文章
酷熱天氣影響食欲！沙律、凍飲是炎夏之選！消暑素涼拌：蘆筍甜椒堅果溫沙拉新文章
人氣文章
腸阻塞 | 30歲OL便秘兩星期嘔出排泄物！求醫揭內臟筋膜黏連引發嚴重腸道阻塞！腸阻塞5大警號要留神新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2024 18:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事04/07/2024
神州經脈 | 萬科持有金融平台爆雷，李強籲推低門檻價格AI服務
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

阿盟摘下真主黨恐怖標籤的背後

04/07/2024 16:20

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金