七一回歸 | 李家超：提高內地旅客免稅額得來不易，要用好惠港措施

．行政長官李家超今早出席行會前記者會表示，昨日是香港特區成立27周年，他感謝中央考慮他的意見，為香港帶來三項惠港措施

．這三項措施包括中央再次送贈一對大熊貓、非中國籍香港永久性居民7月10日可獲簽發證件在內地口岸自助過關，以及CEPA進一步開放服務貿易的新措施

行政長官李家超今早出席行會前記者會表示，昨日是香港特區成立27周年，他感謝中央考慮他的意見，為香港帶來三項惠港措施。這三項措施包括中央再次送贈一對大熊貓、非中國籍香港永久性居民7月10日可獲簽發證件在內地口岸自助過關，以及CEPA進一步開放服務貿易的新措施。

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他表示，大熊貓是珍貴的國寶，感謝中央的關心和支持，預計大熊貓將於數月後來到香港，成為香港大家庭的新成員，帶來歡笑和喜悅，並能吸引全球旅客來港觀賞大熊貓。



*非中國籍香港居民可申領回鄉證，網上預約差不多滿額*



對於7月10日起非中國藉香港永久性居民可申請回鄉證，在5年有效期內可多次來往內地、每次停留不超過90日的政策，他表示，屆時相關人士不需要再使用人工通道通關，形容是便利和突破的措施，料可進一步加強香港對人才的吸引力，吸引更多人才選擇在香港發展事業。



被問及新的通行證方面初期會否有配額。李家超指，這些人士可貢獻香港及大灣區建設，政府不同建議都會考慮。而據他所知，網上預約方面差不多滿額，中旅社會不斷磋商，聽意見反映意見，令預約暢順。



*李家超：新免稅額安排得來不易，要用好惠港措施*



訪港內地旅客免稅額昨日起提高至1.2萬元人民幣，連同口岸免稅店的額度，免稅額合計是1.5萬元人民幣。被問到額度是否仍然不足，李家超表示，新安排得來不易，讓訪港旅客購物更有彈性，提升購物體驗，社會要用好惠港措施帶來的機遇，創造最大經濟效益，當局會不斷檢視任何可以促進人民交流的措施，並與中央商討，以支持香港發展。



他又指，《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)下，進一步開放服務貿易，已大致達成共識，如法律、金融、檢測認證等，雙方相關部門正敲定文本，稍後將公布具體內容。

撰文：經濟通採訪組

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