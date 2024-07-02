  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

七一回歸 | 李家超：提高內地旅客免稅額得來不易，要用好惠港措施

02/07/2024

．行政長官李家超今早出席行會前記者會表示，昨日是香港特區成立27周年，他感謝中央考慮他的意見，為香港帶來三項惠港措施

．這三項措施包括中央再次送贈一對大熊貓、非中國籍香港永久性居民7月10日可獲簽發證件在內地口岸自助過關，以及CEPA進一步開放服務貿易的新措施

 

七一回歸 | 李家超：提高內地旅客免稅額得來不易，要用好惠港措施

　　行政長官李家超今早出席行會前記者會表示，昨日是香港特區成立27周年，他感謝中央考慮他的意見，為香港帶來三項惠港措施。這三項措施包括中央再次送贈一對大熊貓、非中國籍香港永久性居民7月10日可獲簽發證件在內地口岸自助過關，以及CEPA進一步開放服務貿易的新措施。

推薦閱讀:

零售管理協會與萬寧推出禮遇，上載100元單據可享健康諮詢服務

香港零售管理協會舉行的第二屆「香港開心購物節」，至今參與品牌超過160個，覆蓋零售店舖逾5000間.........

【國際要聞】三星電子工會計劃下周罷工3天

三星電子最大工會三星電子工會(NSEU)正號召成員於本月8日至10日發動罷工........


　　他表示，大熊貓是珍貴的國寶，感謝中央的關心和支持，預計大熊貓將於數月後來到香港，成為香港大家庭的新成員，帶來歡笑和喜悅，並能吸引全球旅客來港觀賞大熊貓。

*非中國籍香港居民可申領回鄉證，網上預約差不多滿額*

　　對於7月10日起非中國藉香港永久性居民可申請回鄉證，在5年有效期內可多次來往內地、每次停留不超過90日的政策，他表示，屆時相關人士不需要再使用人工通道通關，形容是便利和突破的措施，料可進一步加強香港對人才的吸引力，吸引更多人才選擇在香港發展事業。


　　被問及新的通行證方面初期會否有配額。李家超指，這些人士可貢獻香港及大灣區建設，政府不同建議都會考慮。而據他所知，網上預約方面差不多滿額，中旅社會不斷磋商，聽意見反映意見，令預約暢順。

*李家超：新免稅額安排得來不易，要用好惠港措施*

　　訪港內地旅客免稅額昨日起提高至1.2萬元人民幣，連同口岸免稅店的額度，免稅額合計是1.5萬元人民幣。被問到額度是否仍然不足，李家超表示，新安排得來不易，讓訪港旅客購物更有彈性，提升購物體驗，社會要用好惠港措施帶來的機遇，創造最大經濟效益，當局會不斷檢視任何可以促進人民交流的措施，並與中央商討，以支持香港發展。


　　他又指，《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)下，進一步開放服務貿易，已大致達成共識，如法律、金融、檢測認證等，雙方相關部門正敲定文本，稍後將公布具體內容。

 

撰文：經濟通採訪組

 

2024-07-02｜人行借國債 為債券市場「降溫」？｜分析車企6月交付量｜#KK星期二 #林嘉麒 #直播｜hot talk 1點鐘

 

 

【你點睇】內地旅客赴港澳購物免稅額提高，你認為能否幫助促進本港旅遊消費？► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01918

融創中國

1.170

異動股

08030

匯聯金融服務

0.410

異動股

08222

壹照明

0.038

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01918 融創中國
  • 1.170
  • 08030 匯聯金融服務
  • 0.410
  • 02668 百德國際
  • 0.850
  • 02429 友寶在線
  • 17.500
  • 02828 恒生中國企業
  • 66.020
股份推介
  • 00241 阿里健康
  • 3.220
  • 目標︰$3.87
  • 02153 達豐設備
  • 0.990
  • 目標︰--
  • 03983 中海石油化學
  • 2.410
  • 目標︰$2.50
  • 02161 健倍苗苗
  • 1.040
  • 目標︰$1.41
  • 01193 華潤燃氣
  • 28.600
  • 目標︰$29.55
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.610
  • 00700 騰訊控股
  • 382.400
  • 00939 建設銀行
  • 5.540
  • 00005 滙豐控股
  • 68.850
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.150
報章貼士
  • 02020 安踏體育
  • 72.300
  • 目標︰$100.00
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 80.800
  • 目標︰$95.00
  • 02161 健倍苗苗
  • 1.040
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • ＡＩ More
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.150
  • 航運 More
  • 01199 中遠海運港口
  • 5.410
  • 汽車 More
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 37.600
  • 原油 More
  • 00386 中國石油化工股份
  • 5.400
即時重點新聞

04/07/2024 16:22  《盤後部署》恒指整固後挑戰18500，阿里反彈料試250天線

04/07/2024 16:12  恒指收升49點報18028，攜程及康師傅齊漲逾4%理想升4%

04/07/2024 15:25  港鐵非經理級員工今年加薪2.05%至6.15%，另設特別獎金

04/07/2024 14:33  【英國大選】英大選開始投票，保守黨料慘敗，首相辛偉誠難保議席

04/07/2024 14:17  【美國大選】拜登支持度被特朗普拋離，或數日內決定是否退選

04/07/2024 17:45  【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒４５億元，買工行沽盈富

04/07/2024 08:43  【大行炒Ｄ乜】大摩降快手評級兼削目標兩成，滙證降濠賭股目標

28/06/2024 11:16  《嚟緊炒Ｄ乜》莎莎現金充裕，中線上望１﹒８銀

04/07/2024 16:33  《財資快訊》美電軟報７﹒８０８６，一周拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 萬科持有金融平台爆雷，李強籲推低門檻價格AI服務新文章
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從坤卦看英國大選：辛偉誠政治豪賭岌岌可危（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

憧憬派中期息兼正值除淨期，獲北水追捧大行唱好，內銀股價攀升可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

企業減開支、減碳排放愈趨重要！外地出差數字大不如前？如何善用科技促進商務旅遊？
人氣文章

娛樂情報

東張西望 | 93歲露宿潘婆婆被當搖錢樹？街坊舉報有人疑借籌款圖利！抖音網紅被追訪突然發難
人氣文章

Member Zone

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

夏日必備香體膏！比止汗劑親膚、香氣更持久？來自Caudalie、Aesop、Salt & Stone的天然香體膏，出汗不再尷尬！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

今集公開SP數目！男士愛報大數、女性隱瞞性史？修補處女膜手術駭人過程係點？研究發現：男性最想性伴侶人數達XX人！土耳其人均SP數目全球稱霸！香港排第幾？
人氣文章

Beauty

53歲李英愛神還原《大長今》韓服造型！4大凍齡保養法則：多吃這2種食物+常備薑茶、葡萄護膚超有感！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
糖尿病同睡眠有關？台灣醫生揭4種睡眠型態易患糖尿病！每日睡眠不足X小時糖尿風險高41%！切忌開燈睡覺？新文章
人氣文章
長者下肢肌力訓練下集：一張凳找回好腳力！4個簡易動作鍛練大腿、臀部和小腿肌肉，延緩肌肉退化！靈活度Up！
人氣文章
禽流感由牛傳人？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2024 18:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事04/07/2024
神州經脈 | 萬科持有金融平台爆雷，李強籲推低門檻價格AI服務
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

阿盟摘下真主黨恐怖標籤的背後

04/07/2024 16:20

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金