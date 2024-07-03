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零售業 | 田北辰：零售界除要求業主減租外，本身也要「創新」

03/07/2024

．政府統計處公布，今年5月零售業總銷貨價值的臨時估計為305億元，按年跌11.5%，差過市場預期的跌10.8%

．經營時裝品牌的立法會議員田北辰表示，業界除了要求業主減租、減少人力成本外，本身更重要是「創新」，提升產品價值

 

零售業 | 田北辰：零售界除要求業主減租外，本身也要「創新」

 

　　政府統計處公布，今年5月零售業總銷貨價值的臨時估計為305億元，按年跌11.5%，差過市場預期的跌10.8%。經營時裝品牌的立法會議員田北辰表示，業界除了要求業主減租、減少人力成本外，本身更重要是「創新」，提升產品價值。他舉例其品牌最受歡迎的反而是售價最高但款式最新的恤衫。

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　　零售業管理協會稱，5月的零售業總銷貨價值臨時估計是約305億元，當中跌幅最大是汽車及汽車零件，跌近三成，其次是珠寶首飾、鐘表及名貴禮物，以及百貨公司貨品，分別都跌約兩成一，錄得升幅就只有書報、文具及禮品，藥物及化妝品，以及電器及未分類耐用品都只有個位數升幅。


　　據會員調查顯示，85%會員預期6月生意錄得跌幅，跌幅介乎單位數至低雙位數；更有95%會員預料7月生意續跌，而部分會員預期8月生意跌幅將收窄。

 

撰文:經濟通採訪組

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