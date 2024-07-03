旅遊業 | 楊潤雄：不盲目追求旅客量完全回復至高峰，人均消費與疫前相若

．文化體育及旅遊局長楊潤雄接受報章訪問時指，有信心今年訪港旅客可達到4600萬人次的估算，並向5000萬人次推進，但亦要視乎天氣等因素

．楊潤雄指，目前訪港旅客量已回復到2018年高峰的7成多水平，而東南亞、全球市場亦只恢復至約八成，他指不會盲目追求旅客數字完全回復至疫前高峰

文化體育及旅遊局長楊潤雄接受報章訪問時指，有信心今年訪港旅客可達到4600萬人次的估算，並向5000萬人次推進，但亦要視乎天氣等因素。楊潤雄指，目前訪港旅客量已回復到2018年高峰的7成多水平，而東南亞、全球市場亦只恢復至約八成，他指不會盲目追求旅客數字完全回復至疫前高峰。

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楊潤雄又表示，今年訪港旅客的人均消費5800至5900元，與2019、2017年相若，認為商界要求變，發掘新元素吸引港人和旅客消費，當局亦會爭取高消費的會展客及郵輪客來港。



楊潤雄指，政府年內公布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》將結合「香港無處不旅遊」理念，用好中央惠港政策。



啟德體育園將於明年上半年啟用，楊潤雄表示，體育園工程進度良好，符合預期，預計今年底完工，並在明年首季試營運，舉辦不同活動。

撰文：經濟通採訪組

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