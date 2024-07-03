中電 | 政府建議中電就黃大仙停電派發心意券

．黃大仙6月27日發生停電事故，環境及生態局長謝展寰書面回覆議員質詢時表示，非常關宗事件，中電位於黃大仙區的1.1萬伏特電纜上月中故障，引致區內約2250戶停電事件後

．他翌日已經會見中電總裁羅嘉進，建議中電參考前年6月的元朗電纜橋起火事件而向受影響住宅客戶派發心意券，相信中電作為具社會責任的公司，會慎重考慮有關建議

黃大仙6月27日發生停電事故，環境及生態局長謝展寰書面回覆議員質詢時表示，非常關宗事件，中電位於黃大仙區的1.1萬伏特電纜上月中故障，引致區內約2250戶停電事件後，他翌日已經會見中電總裁羅嘉進，建議中電參考前年6月的元朗電纜橋起火事件而向受影響住宅客戶派發心意券，相信中電作為具社會責任的公司，會慎重考慮有關建議。

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至於當局向中電提出，就重大電壓驟降事故設立懲罰方案，納入《管制計劃協議》，中電仍在考慮中。



*「檢視中電供電系統特別工作組」料下月舉行首次會議*



中電在今年上半年發生7次電壓驟降及供電中斷事故。機電署正與中電成立「檢視中電供電系統特別工作組」，現正招聘獨立顧問，以期在12個月內完成檢討工作並提交報告。機電署亦正籌備成立「檢視中電供電系統督導小組」，邀請本地專家學者參與，監督獨立顧問工作，小組首次會議將於8月舉行。



*議員倡為受影響住戶扣減電費*



立法會環境事務委員會主席、民建聯劉國勳指，前年6月元朗電纜橋起火而導致停電，中電只向每戶派發100元的心意券，認為是最低限度補償，考慮到上月中黃大仙區停電持續約4小時，而且影響廣泛，應為受影響住戶提供電費扣減。本身是工程師的香港新方向立法會議員張欣宇指，支持在停電事故後，向受影響住戶派心意券，而電壓驟降在技術上難以避免，認為相比派發心意券，應確保中電善用資源，提高供電穩定性。



機電署與中電成立「檢視中電供電系統特別工作組」跟進，當局指工作組已開展工作，而督導小組的第一次會議暫定於8月舉行。

撰文：經濟通採訪組

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