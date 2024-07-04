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新冠 | 律敦治醫院老人科療養病房爆疫，15人確診新冠病毒

04/07/2024

．律敦治醫院一個老人科療養病房爆發新冠群組，14名病人及1名職員確診

．醫管局表示，律敦治醫院一個老人科療養病房自上周四(27日)起，先後有14名33至88歲的病人出現發燒病徵，檢測後確診新冠病毒，全部正隔離治療，情況穩定

 

新冠 | 律敦治醫院老人科療養病房爆疫，15人確診新冠病毒

 

　　律敦治醫院一個老人科療養病房爆發新冠群組，14名病人及1名職員確診。

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　　醫管局表示，律敦治醫院一個老人科療養病房自上周四(27日)起，先後有14名33至88歲的病人出現發燒病徵，檢測後確診新冠病毒，全部正隔離治療，情況穩定，另外有一名病房職員在剛剛過去的周日開始發燒和咳嗽，同樣確診新冠病毒，情況穩定。


　　病房已停收新症，並實施有限度探訪，亦已徹底消毒。醫院會繼續密切監察病人情況，已將個案呈報醫管局總辦事處及衞生防護中心跟進。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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