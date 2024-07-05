2047 | 政府分批為2047年或之前到期地契續期，首批涉376個地段

．《政府租契續期條例》今日生效，地政總署首次引用條例，刊登「續期公告」，分批處理大批2047年或之前到期的地契續期，涵蓋少於6年內到期的適用地契

．即今日至2030年12月31日到期的地契，這批次的地契全部獲得續期，涉及376個地段，包括位於九龍以油尖旺區為主及香港島的地段

《政府租契續期條例》今日生效，地政總署首次引用條例，刊登「續期公告」，分批處理大批2047年或之前到期的地契續期，涵蓋少於6年內到期的適用地契，即今日至2030年12月31日到期的地契，這批次的地契全部獲得續期，涉及376個地段，包括位於九龍以油尖旺區為主及香港島的地段。

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公告表明，在指明時間範圍內到期的適用地契，除非被列於同日刊登的「不予續期列表」，否則均獲續期50年而無須補地價，但須每年繳納相當於有關土地每年評估的應課差餉租值百分之3的地租。按法例給予6年通知的要求，地政總署將於今年年底刊登下一份「續期公告」，涵蓋2031年到期的地契。



發展局局長甯漢豪表示，新例簡化地契續期安排，體現「一國兩制」行穩致遠對香港的堅實保障，為香港社會全力拼經濟締造更好條件。

撰文:經濟通採訪組

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