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UBER | 據報政府或要求Uber等網約車平台須持有出租汽車許可證

08/07/2024

．運輸及物流局局長林世雄早前表示，政府將在7月交代規管網約車研究結果

．《南華早報》引述不具名消息人士報道，當局正在考慮要求包括Uber等網約車必須持有出租汽車許可證，否則可能被視為非法經營

UBER | 據報政府或要求Uber等網約車平台須持有出租汽車許可證

　　運輸及物流局局長林世雄早前表示，政府將在7月交代規管網約車研究結果。《南華早報》引述不具名消息人士報道，當局正在考慮要求包括Uber等網約車必須持有出租汽車許可證，否則可能被視為非法經營。

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　　報道指，為了遏制非法白牌車行為，政府正在對網約車平台進行審查，政府現有最多可發1500個出租汽車許可證，但消息人士稱，當局未有打算增加配額。

 

撰文:經濟通採訪組

2024-07-08｜減息預期再度升溫 國際金價向上 金礦股仍可吼？│內需股利好已反映？｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

 

 

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