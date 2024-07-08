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投資 | 城大調查：港人對投資股票信心上升，惟憂買樓、就業狀況

08/07/2024

．香港城市大學管理科學系統計諮詢中心公布第二季度的兩岸及港澳消費者信心指數結果

．香港消費者信心指數在第二季度錄得85.9，較上一季度下降2.4%，較去年同期下降3.3%。

 

投資 | 城大調查：港人對投資股票信心上升，惟憂買樓、就業狀況

 

　　香港城市大學管理科學系統計諮詢中心公布第二季度的兩岸及港澳消費者信心指數結果。香港消費者信心指數在第二季度錄得85.9，較上一季度下降2.4%，較去年同期下降3.3%。

 

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城大調查：港人對投資股票信心上升，惟憂買樓、就業狀況

港城市大學管理科學系統計諮詢中心公布第二季度的兩岸及港澳消費者信心指數結果。香港消費者信心指數在第二季度錄得85.9.....

　　今次調查於6月3日至6月26日進行，以電腦隨機抽樣，電話訪問的形式，共訪問1000位年滿18歲並在本地常住的香港居民。調查結果顯示，對投資股票信心分指數為87.6，與去年同期上升8.6%，與上一季相比亦上升10.9%。對目前投資股票狀況的分指數為86.4，較上一季度顯著上升14.1%；對未來三個月狀況的分指數為88.4，較上一季度亦上升8.9%。結果顯示香港消費者對投資股票的信心有所提高。


　　香港消費者對今季的三個分指數的信心有所下降，分別是購買房屋、就業狀況和物價狀況。


　　港人對購買房屋的信心分指數為72.4，與去年同期相比上升1.3%，而與上一季度相比則顯著下降14.1%；港人對就業狀況的信心分指數錄得91.2，與去年同期和上一季度相比分別下降14.3%和9.4%；港人對物價狀況的信心分指數為72.1，與去年同期相比上升6.7%，而與上一季度相比則下降2.3%。

 

撰文：經濟通採訪組

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