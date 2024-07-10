富士山 | 工貿署58歲港男魂斷富士山，入境處：已提供可行協助

．一名58歲香港男子攀登日本富士山期間不適，其後證實死亡，死者為任職本港工業貿易署的公務員

．工貿署回覆傳媒查詢時表示，對於一名職員在外地離世深感難過，署方已聯絡事主的家人致以深切慰問，並會提供適切協助

一名58歲香港男子攀登日本富士山期間不適，其後證實死亡，死者為任職本港工業貿易署的公務員。工貿署回覆傳媒查詢時表示，對於一名職員在外地離世深感難過，署方已聯絡事主的家人致以深切慰問，並會提供適切協助。

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入境處表示，在接獲求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐日本國大使館了解情況及跟進，已按當事人家屬意願提供適切意見及可行協助，亦會繼續與家屬、公署及大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供可行的協助。



據日媒報道，一名58歲中國籍男子周一下午與妻子經由山梨縣一側的步道攀登富士山。到晚上8時左右，男子在八合目感到不適，失去知覺，由附近職員用特殊車輛運送到急救站，後來被證實死亡。

撰文：經濟通採訪組

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