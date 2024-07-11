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港鐵 | 為配合港鐵東涌線延線工程，個別日子或須提早收車

11/07/2024

．港鐵東涌線延線工程去年動工，在現有欣澳站及東涌站之間加建東涌東站

．另外，在逸東邨以西興建東涌西站，新建的路軌長2.5公里，預計2029年完工，而由於東涌東站位於東涌綫路軌以北，需要將原有鐵路正線改道向北延伸

 

港鐵 | 為配合港鐵東涌線延線工程，個別日子或須提早收車

 

　　港鐵(00066)東涌線延線工程去年動工，在現有欣澳站及東涌站之間加建東涌東站，另外，在逸東邨以西興建東涌西站，新建的路軌長2.5公里，預計2029年完工，而由於東涌東站位於東涌綫路軌以北，需要將原有鐵路正線改道向北延伸。

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　　東涌綫線綫項目經理梁寶寶表示，改道是延線最具挑戰的工程，大部分工序需要在營運中的東涌線上進行，團隊需要把握凌晨收車後的「黃金兩小時」進行大部分改道的前期工序，包括改建及延長隔音屏、安裝新鐵路路段的架空電纜桅杆及門架，以及更換新道岔上使用的軌枕等。


　　她指出，個別大型及複雜的工序，「黃金兩小時」內未必能完成，將無可避免或需要延長非行車時間，預計最差情況要延長4次，意味可能會提早收車，港鐵會審慎規劃，如出現有關情況，會盡早通知市民，減少對乘客的影響。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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