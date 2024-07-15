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AI | 孫東：經濟轉型靠創科，冀年內所有政府部門用港版ChatGPT

15/07/2024

．創新科技及工業局長孫東指，本港中長期經濟轉型要靠創科，強調政府有明確的AI政策

．孫東接受訪問時指，政府一直做很多工作，致力建造人工智能生態圈，形容做實事不用事先四處宣揚

AI | 孫東：經濟轉型靠創科，冀年內所有政府部門用港版ChatGPT

　　創新科技及工業局長孫東指，本港中長期經濟轉型要靠創科，強調政府有明確的AI政策。孫東接受訪問時指，政府一直做很多工作，致力建造人工智能生態圈，形容做實事不用事先四處宣揚。

 

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*目標今年內所有政府部門應用港版ChatGPT*


　　孫東引用被稱為「港版ChatGPT」的公務員文書輔助系統，指是百分百香港製造，所需算力已在去年底做好準備，上月起開始試用，進行數據模型訓練和反饋，適應過程進展順利，已有過百人參與，目標是今年內所有政府部門應用，「最終一定會開放給香港全社會使用」。他指，發展人工智能需要政策和人才以及應用並行，希望在此大模型的基礎上，建立一些交互平台供開發應用。


*時機成熟會訂立數據法*

　　孫東提到，政府有考慮訂立「數據法」，並已開展一些立法前設準備工作，但他強調，制訂「數據法」時一定要特別小心，不能一蹴而就，涉及的過程會比較長及複雜，當局正參考周邊地區的相關法律法規，形容時機成熟時，「數據法」會呼之欲出。


　　他又表示，政府的「智方便」手機應用程式，現時已有超過280萬人登記使用，佔全港11歲以上人口約40%，截至去年使用量已達到3000萬人次，遠超預期，相信未來使用人數會大幅增加。


　　對於目前政府只以沙嶺作為「國際數據園」，孫東指政府想盡快推出新的片區，形容不是政府不想快，但有很多程序要過。

 

撰文：經濟通採訪組

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