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簡約公屋 | 簡約公屋優先申請昨截止，至傍晚6時收逾萬份申請超額1.3倍

16/07/2024

．首批位於元朗攸壆路和牛頭角彩興路的簡約公屋共4400個單位上月起接受申請，優先申請階段昨天(15日)結束

．截至傍晚6時，房屋局收到10119申請，即超額申請約1.3倍

 

簡約公屋 | 簡約公屋優先申請昨截止，至傍晚6時收逾萬份申請超額1.3倍

 

　　首批位於元朗攸壆路和牛頭角彩興路的簡約公屋共4400個單位上月起接受申請，優先申請階段昨天(15日)結束。截至傍晚6時，房屋局收到10119申請，即超額申請約1.3倍。

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　　房屋局長何永賢在社交網站發文，形容反應踴躍，又重申3萬個簡約公屋單位將在明年第一季開始陸續落成，未來還有其他不同選擇，呼籲有意入住簡約公屋而未交表的合資格市民，仍可把握機會申請。她又提醒，優先期內交回表格的申請者，如果今次未獲編配，下次其他項目出爐時，仍會獲得優先處理。　


　　第一期簡約公屋租金介乎740至2650元。簡約公屋申請人須為輪候傳統公屋3年或以上，以家庭申請為優先，如居於不適切居所較長時間、家中有長者或子女等可獲額外加分。房屋局早前已向合資格者寄出申請表，昨日前交表將獲優先處理。

 

撰文:經濟通採訪組

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