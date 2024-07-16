中大醫學院 | 中大醫學院：正積極籌劃醫科第二學位課程

．消息透露，政府計劃進一步增加醫科學額，目標兩間醫學院各收400名學生

．中大醫學院回覆傳媒查詢時表示，正積極籌劃有關安排，包括教學人手、入學資格和名額、課程設計、臨床學習配套等，待教資會落實方案後，會適時公布課程安排

消息透露，政府計劃進一步增加醫科學額，目標兩間醫學院各收400名學生。中大醫學院回覆傳媒查詢時表示，正積極籌劃有關安排，包括教學人手、入學資格和名額、課程設計、臨床學習配套等，待教資會落實方案後，會適時公布課程安排。

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發言人指，教資會早前邀請兩間醫學院在未來3個學年，增加30個醫科學額進行磋商，當中包括取錄已具備其他學位或資歷的人士，而中大多月前已開始與當局商討有關細則，並於早前提交予教資會的《2025至28年度學術規劃建議書》中加入有關安排。



發言人稱，中大醫學院非常重視教學質素，會確保培訓出來的醫生在醫學知識和醫德等方面均達最高標準，同時掌握最新的醫療科技和人工智能，在日後行醫時能掌握日新月異的醫學新知和科技，為病人提供最適切的治療。





*醫衞局：涉大量公帑須審慎考慮*



醫衞局知悉多間本地大專院校均曾公開表示有意開辦醫科課程，並對任何有助培育本地醫科學生和增加醫護人手供應的倡議一直持開放態度。就培訓醫護人手，任何新開設的醫科課程需具備充足教學和培訓人員及設施以確保教學質素，亦需有助增加本地醫生的供應以應對本港日漸上升的醫療服務需求。開辦醫科課程涉及數以十億計公帑投入，必須審慎考慮課程質素及成本效益。



團結香港基金醫療及社會創新研究主管周嘉俊表示，第二學位課程能培養出跨學科人才，配合本港的創科政策發展，又可以加快香港的藥物審批機制，紓緩現時醫生的工作；而修讀4年便可執業，亦能吸引更多外地人才來港，長遠可提升香港的競爭力。

撰文：經濟通採訪組

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