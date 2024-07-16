  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

農夫山泉 | 農夫山泉發律師信，港消委會確認接獲：報告重點非產品有安全問題

16/07/2024

．香港消委會檢測市面上的樽裝水，發現農夫山泉(09633)的樽裝水溴酸鹽達歐盟標準上限

．農夫山泉今日發布律師函，稱消委會三大錯誤，包括適用標準錯誤、標準判斷錯誤及明顯主觀誤導，為農夫山泉聲譽造成巨大傷害，要求書面澄清、道歉並消除帶來的所有負面影響，否則將採取進一步行動

 

農夫山泉 | 農夫山泉發律師信，港消委會確認接獲：報告重點非產品有安全問題

 

　　香港消委會檢測市面上的樽裝水，發現農夫山泉(09633)的樽裝水溴酸鹽達歐盟標準上限，農夫山泉今日發布律師函，稱消委會三大錯誤，包括適用標準錯誤、標準判斷錯誤及明顯主觀誤導，為農夫山泉聲譽造成巨大傷害，要求書面澄清、道歉並消除帶來的所有負面影響，否則將採取進一步行動。

農夫山泉 | 農夫山泉發律師信，港消委會確認接獲：報告重點非產品有安全問題

推薦閱讀：

【外圍經濟】市場密切注意中國國家電網減少採購銅線，或影響銅價

幾個月以來，隨著銅價創紀錄新高後回落，整個金屬產業都在問一個關鍵問題，中國國家電網營運商會如何影響銅價市場.......

 

【香港政情】涉《香港國安法》實施前非法集結，男生事隔4年被控

2020年《香港國安法》實施前夕，約百名示威者在觀塘APM商場內聚集叫口號，防暴警察到場驅散........

 

　　香港消委會最新回應指，就《選擇》月刊第573期瓶裝水測試報告一文，確認接獲其中1款測試樣本「農夫山泉」的代表律師所發出的信件，現正進行研究及跟進，如有進一步消息，將適時公布。


　　消委會指，不論月刊文章、新聞稿及其他傳訊文件，以至記者會上發言均清楚指出，全部30款測試樣本沒發現有害物質超出世衞相關準則值，所有樣本可安心飲用，並指文章的重點為各樣本的性價比和瓶裝水的膠樽對環境所構成的影響，並非產品有安全問題。

 

＊農夫山泉向消委會發律師函要求澄清及道歉＊

 

　　香港消委會檢測市面上的樽裝水，發現農夫山泉(09633)的樽裝水溴酸鹽達歐盟標準上限，農夫山泉今日發布律師函，稱消委會三大錯誤，包括適用標準錯誤、標準判斷錯誤及明顯主觀誤導，為農夫山泉聲譽造成巨大傷害，要求書面澄清、道歉並消除帶來的所有負面影響，否則將採取進一步行動。



*集團指控結論不嚴謹，文章用語不專業*


　　農夫山泉表示，被檢測的農夫山泉產品為飲用天然水產品，測試結果表格中該產品的成分也明確標註「天然水(深層湖水)」，但評估時卻將其放在「天然礦泉水」序列與不同類產品比較，並適用了歐盟「天然礦泉水」標準。


　　農夫山泉又表示，農夫山泉產品嚴格符合中國內地及中國香港地區的生產標準要求，指消委會強行將中國香港地區銷售的產品套用並不應適用的第三方標準，罔顧不同法規要求下的生產、技術背景差異，且不考慮臭氧處理的效應，得出的結論極不科學也極不嚴謹。


　　另外，農夫泉稱任何標準只有：「合格」或「不合格」，使用「上限「或「下限」是明顯故意錯誤，有意誤導，又指文章用語十分不專業。集團表示，根據紐約州衛生部報道的出現了噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛等胃腸道症狀者，其接觸溴酸鹽的水平是所檢測飲用水產品中溴酸鹽的數千倍。

 

＊繼農夫山泉後，百歲山亦回應香港消委會檢測結果：法務部門處理中＊ 

 

　　針對香港消費者委員會指「百歲山礦泉水溴酸鹽含量達歐盟上限」，《北京商報》引述百歲山方面回應稱，目前百歲山法務部門正全面介入處理相關事宜。


　　稍早農夫山泉(09633)就同一問題向消委會發律師函，稱消委會的檢測存三大錯誤，包括適用標準錯誤、標準判斷錯誤及明顯主觀誤導，對農夫山泉聲譽造成巨大傷害，要求消委會書面澄清、道歉並消除帶來的所有負面影響，否則將採取進一步行動。


　　消委會昨日發布《飲水思源30瓶裝水口味、礦物、安全檢測》，指農夫山泉和百歲山的樣本被檢出溴酸鹽達到每升3微克。消委會指，該數字達到歐盟對用於經臭氧處理的天然礦泉水和泉水的溴酸鹽最大限值，但遠低於美國、日本、英國以及世界衛生組織訂立的飲用水質量標準--每升10微克溴酸鹽。


　　香港消委會最新回應，確認接獲其中1款測試樣本「農夫山泉」的代表律師所發出的信件，現正進行研究及跟進，如有進一步消息，將適時公布。消委會指，不論月刊文章、新聞稿及其他傳訊文件，以至記者會上發言均清楚指出，全部30款測試樣本沒發現有害物質超出世衞相關準則值，所有樣本可安心飲用，並指文章的重點為各樣本的性價比和瓶裝水的膠樽對環境所構成的影響，並非產品有安全問題。

 

＊早前報導：消委會指農夫山泉及百歲山樽裝水溴酸鹽達歐盟標準上限＊

 

　　香港消委會最新一期《選擇》月刊公布，農夫山泉(09633)與另一內地品牌百歲山的樽裝水，含有化學物質溴酸鹽(bromate)，並達到歐盟標準的上限。農夫山泉回應消委會指，公司嚴於律己，致力提供安全的產品。

　
　　報告指，消毒過程中，用作消毒的臭氧與水中天然存在的溴化物產生反應，便形成溴酸鹽。消委會稱，攝取大量溴酸鹽可引致噁心、腹痛、嘔吐、腹瀉，嚴重情況甚或會影響腎臟及神經系統，而國際癌症研究機構(IARC)將其中一種溴酸鹽一溴酸鉀(potassium bromate)列為或可能令人類致癌物質(第2B組)。

 

撰文：經濟通採訪組

2024-07-16｜若特朗普上場 將結束美債息倒掛？｜TCL電子發盈喜 惟股價曾瀉13%｜#KK星期二 #林嘉麒 #直播｜hot talk 1點鐘

 

 

 

【你點睇】9歲泳手一度被拒參賽，議員指泳總執委會長兼任上訴委會長欠公正► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00177

江蘇寧滬高速公路

7.480

異動股

00384

中國燃氣

7.430

異動股

01378

中國宏橋

10.500

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00384 中國燃氣
  • 7.430
  • 01378 中國宏橋
  • 10.500
  • 03998 波司登
  • 4.090
  • 00175 吉利汽車
  • 8.170
  • 01209 華潤萬象生活
  • 25.250
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 75.800
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 24.300
  • 目標︰$27.20
  • 02888 渣打集團
  • 74.850
  • 目標︰$78.30
  • 00981 中芯國際
  • 17.300
  • 目標︰$21.00
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 2.660
  • 目標︰$3.30
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 369.200
  • 00941 中國移動
  • 75.850
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 75.800
  • 00005 滙豐控股
  • 67.800
  • 00001 長和
  • 40.850
報章貼士
  • 02282 美高梅中國
  • 11.940
  • 目標︰$15.00
  • 00522 ASMPT
  • 116.800
  • 目標︰$126.60
  • 00083 信和置業
  • 8.260
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 原油 More
  • 03983 中海石油化學
  • 2.220
即時重點新聞

18/07/2024 16:22  《盤後部署》恒指處50至250天線上落，農夫山泉小雙底可博

18/07/2024 16:43  【三中全會】會議公報：落實好防範化解房地產、地方債等風險舉措

18/07/2024 16:36  【三中全會】會議公報：統籌推進財稅等改革，增強宏觀政策一致性

18/07/2024 16:52  【三中全會】全會免去秦剛中央委員會委員職務，惟仍稱「同志」

18/07/2024 16:39  《本港經濟》本港最新失業率維持3%，料勞工市場短期內維持緊絀

18/07/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒１６億元，買騰訊沽盈富

18/07/2024 08:46  【大行炒Ｄ乜】瑞聲獲上調目標近四成，滙證大削航運股目標價

18/07/2024 11:46  《財資快訊》美電升報７﹒８０６７，一年拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 三中全會閉幕，統籌推進財稅等改革，滬指人幣齊升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美擬升級對華芯片技術圍堵，惟AI正推動行業復甦，芯片股仍可吼？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

國泰 | 網傳國泰地勤掟行李落樓梯，國泰道歉並將員工調離相關崗位新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜30歲的年齡焦慮：月薪多少才算成功？要有車有樓？英國人階級意識其實跟香港很相似
人氣文章

Member Zone

免費參加「中銀人壽第九屆黃金時代展覽暨高峰會」
人氣文章

玩樂 What’s On

書展2024 | 直擊香港書展開鑼！影視文學主題：《九龍城寨》原著作者現身分享、AI製專屬書本封面！8折買書、注目6大零食推薦！超多網上優惠券教你拎！即睇書展購票詳情
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

限定4場！米芝蓮二星名廚四手晚宴！超級精彩日本鐵板燒x寧波菜：鐵板彩虹櫻蛤、小章魚配日本鮮鮑、1++韓牛東海黃魚春卷、薑米粥浸立鱗甘鯛
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

酸種麵包好處 | 點解酸種麵包咁貴？營養師拆解酸種麵包3大益處：升糖指數較低？香港邊度買到？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮中菜名店4大名廚8手聯乘！一位難求限定晚宴：臘味三色米焗釀乳豬卷、法國藍龍蝦白玉藏金針、紫淮山燴官燕，極盡奢華
健康好人生 Health Channel
人氣文章
糖尿病飲食 | 男子每日喝一類飲品20歲開始血糖飆升！終患糖尿病兼誘發腎衰竭需洗腎！醫生：3大習慣預防糖尿病
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
早餐食熱狗配這類食物或轉化超毒亞硝胺變一級致癌物！吃完熱狗等X小時再吃可避風險！邊種水果有助抑制毒素？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2024 18:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事18/07/2024
神州經脈 | 三中全會閉幕，統籌推進財稅等改革，滬指人幣齊升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

從法國到美國的左右難題

17/07/2024 15:13

大國博弈

高息定存 | 大新上調3個月定存息至最高4.1厘

16/07/2024 16:52

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金