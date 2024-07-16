農夫山泉 | 農夫山泉發律師信，港消委會確認接獲：報告重點非產品有安全問題

．香港消委會檢測市面上的樽裝水，發現農夫山泉(09633)的樽裝水溴酸鹽達歐盟標準上限

．農夫山泉今日發布律師函，稱消委會三大錯誤，包括適用標準錯誤、標準判斷錯誤及明顯主觀誤導，為農夫山泉聲譽造成巨大傷害，要求書面澄清、道歉並消除帶來的所有負面影響，否則將採取進一步行動

香港消委會檢測市面上的樽裝水，發現農夫山泉(09633)的樽裝水溴酸鹽達歐盟標準上限，農夫山泉今日發布律師函，稱消委會三大錯誤，包括適用標準錯誤、標準判斷錯誤及明顯主觀誤導，為農夫山泉聲譽造成巨大傷害，要求書面澄清、道歉並消除帶來的所有負面影響，否則將採取進一步行動。

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香港消委會最新回應指，就《選擇》月刊第573期瓶裝水測試報告一文，確認接獲其中1款測試樣本「農夫山泉」的代表律師所發出的信件，現正進行研究及跟進，如有進一步消息，將適時公布。



消委會指，不論月刊文章、新聞稿及其他傳訊文件，以至記者會上發言均清楚指出，全部30款測試樣本沒發現有害物質超出世衞相關準則值，所有樣本可安心飲用，並指文章的重點為各樣本的性價比和瓶裝水的膠樽對環境所構成的影響，並非產品有安全問題。

＊農夫山泉向消委會發律師函要求澄清及道歉＊

香港消委會檢測市面上的樽裝水，發現農夫山泉(09633)的樽裝水溴酸鹽達歐盟標準上限，農夫山泉今日發布律師函，稱消委會三大錯誤，包括適用標準錯誤、標準判斷錯誤及明顯主觀誤導，為農夫山泉聲譽造成巨大傷害，要求書面澄清、道歉並消除帶來的所有負面影響，否則將採取進一步行動。





*集團指控結論不嚴謹，文章用語不專業*



農夫山泉表示，被檢測的農夫山泉產品為飲用天然水產品，測試結果表格中該產品的成分也明確標註「天然水(深層湖水)」，但評估時卻將其放在「天然礦泉水」序列與不同類產品比較，並適用了歐盟「天然礦泉水」標準。



農夫山泉又表示，農夫山泉產品嚴格符合中國內地及中國香港地區的生產標準要求，指消委會強行將中國香港地區銷售的產品套用並不應適用的第三方標準，罔顧不同法規要求下的生產、技術背景差異，且不考慮臭氧處理的效應，得出的結論極不科學也極不嚴謹。



另外，農夫泉稱任何標準只有：「合格」或「不合格」，使用「上限「或「下限」是明顯故意錯誤，有意誤導，又指文章用語十分不專業。集團表示，根據紐約州衛生部報道的出現了噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛等胃腸道症狀者，其接觸溴酸鹽的水平是所檢測飲用水產品中溴酸鹽的數千倍。

＊繼農夫山泉後，百歲山亦回應香港消委會檢測結果：法務部門處理中＊

針對香港消費者委員會指「百歲山礦泉水溴酸鹽含量達歐盟上限」，《北京商報》引述百歲山方面回應稱，目前百歲山法務部門正全面介入處理相關事宜。



稍早農夫山泉(09633)就同一問題向消委會發律師函，稱消委會的檢測存三大錯誤，包括適用標準錯誤、標準判斷錯誤及明顯主觀誤導，對農夫山泉聲譽造成巨大傷害，要求消委會書面澄清、道歉並消除帶來的所有負面影響，否則將採取進一步行動。



消委會昨日發布《飲水思源30瓶裝水口味、礦物、安全檢測》，指農夫山泉和百歲山的樣本被檢出溴酸鹽達到每升3微克。消委會指，該數字達到歐盟對用於經臭氧處理的天然礦泉水和泉水的溴酸鹽最大限值，但遠低於美國、日本、英國以及世界衛生組織訂立的飲用水質量標準--每升10微克溴酸鹽。



香港消委會最新回應，確認接獲其中1款測試樣本「農夫山泉」的代表律師所發出的信件，現正進行研究及跟進，如有進一步消息，將適時公布。消委會指，不論月刊文章、新聞稿及其他傳訊文件，以至記者會上發言均清楚指出，全部30款測試樣本沒發現有害物質超出世衞相關準則值，所有樣本可安心飲用，並指文章的重點為各樣本的性價比和瓶裝水的膠樽對環境所構成的影響，並非產品有安全問題。

＊早前報導：消委會指農夫山泉及百歲山樽裝水溴酸鹽達歐盟標準上限＊

香港消委會最新一期《選擇》月刊公布，農夫山泉(09633)與另一內地品牌百歲山的樽裝水，含有化學物質溴酸鹽(bromate)，並達到歐盟標準的上限。農夫山泉回應消委會指，公司嚴於律己，致力提供安全的產品。



報告指，消毒過程中，用作消毒的臭氧與水中天然存在的溴化物產生反應，便形成溴酸鹽。消委會稱，攝取大量溴酸鹽可引致噁心、腹痛、嘔吐、腹瀉，嚴重情況甚或會影響腎臟及神經系統，而國際癌症研究機構(IARC)將其中一種溴酸鹽一溴酸鉀(potassium bromate)列為或可能令人類致癌物質(第2B組)。

撰文：經濟通採訪組

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