DSE狀元 | DSE放榜10名狀元來自8校，中國婦女會中學首誕狀元

今屆有10人考獲6科5**及公民與社會發展科達標，其中8人在數學延伸部分亦奪5**，成為「超級狀元」

今年有18314名日校考生考獲入讀大學的「332A」基本要求

中學文憑試(DSE)今日放榜，今屆有10人考獲6科5**及公民與社會發展科達標，其中8人在數學延伸部分亦奪5**，成為「超級狀元」。10名狀元來自8間學校，當中西灣河中國婦女會中學首誕狀元。

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超級狀元中有兩人來自聖保羅男女中學、聖若瑟書院、英皇書院、英華女學校、拔萃男書院及培正中學分別亦各有一人。喇沙書院有兩名「狀元」，其中一人是「超級狀元」。



考評局公布，今年有18314名日校考生考獲入讀大學的「332A」基本要求(中文及英文3級；數學2級；公民與社會發展科達標，即Attained)，佔全體日校考生45%，亦較去年升2.6個百分點。



行政長官李家超在社交媒體發文，勉勵應屆考生，無論成績如何，未來都充滿機會，大家繼續努力，定能創造美好的將來。

撰文：經濟通採訪組

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