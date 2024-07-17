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DSE放榜 | 蔡若蓮：學士和副學位共有4.69萬個學額，冀考生選擇適合跑道

17/07/2024

  • 中學文憑試(DSE)今日放榜，今屆有10人考獲6科5**及公民與社會發展科達標

  • 蔡若蓮表示，最重要是考生選擇適合自己的跑道，條條大路通羅馬，好好規劃，就一定有所成就

 

DSE放榜 | 蔡若蓮：學士和副學位共有4.69萬個學額，冀考生選擇適合跑道

　　中學文憑試(DSE)今日放榜，今屆有10人考獲6科5**及公民與社會發展科達標。教育局長蔡若蓮表示，希望考生以平常心面對成績，保持健康體魄，正向面對挑戰，維持樂觀態度，與老師、同學和家長商量，綜合自己的能力和興趣，冷靜分析。

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　　他表示，考生有多元優質出路，今年專上院校和培訓機構提供2.24萬個學士學位課程學額、2.45萬個副學位學額，合共有4.69萬個學額，加上不同應用教育文憑和職專教育課程，最重要是考生選擇適合自己的跑道，條條大路通羅馬，好好規劃，就一定有所成就。


　　她又提及，今次是文憑試優化後首次考試，好開心考生在各方面表現都有提升，包括在4個核心科及選修科，今年多了考生達到大學入學門檻，不代表考試較以前容易，首次應考的公民與社會發展科亦順利落實，可以讓同學以新模式學習，新評分方法雖然只分「達標」及「不達標」，亦可以反映同學學習成果，強調學科水平要求是一樣，切合學習需要。

撰文：經濟通採訪組

 

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