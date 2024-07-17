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DSE放榜 | 學友社吳寶城：考獲介乎17至19分的考生要有兩手準備

17/07/2024

  • 學友社學生輔導顧問吳寶城在電台節目指，最佳5科20分或以上的考生約有1萬人，相信他們較穩入八大院校

  • 對於分數介乎17至19分的考生就要作兩手準備，在聯招中考慮要否加入自資的選擇

 

DSE放榜 | 學友社吳寶城：考獲介乎17至19分的考生要有兩手準備

　　中學文憑試今日放榜，對於日校考生達到8間資助大學的入學門檻比例上升，學友社學生輔導顧問吳寶城在電台節目指，與以往由通識教育科改為公民與社會發展科釋放到課時，考生可投放更多時間在其他科目有關。

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　　他又指，最佳5科20分或以上的考生約有1萬人，相信他們較穩入八大院校，對於分數介乎17至19分的考生就要作兩手準備，在聯招中考慮要否加入自資的選擇。

 

公民科達標率合理

 

　　今屆首設的公民科達標率為94.1%。被問到與以往通識教育科的達標水平比較，他認為由以往要作正反論述，新課程較講求資料性，認為達標率是合理，因為要求是較低。

　　另外，香港青年協會「DSE 27771112」負責人許強懋表示，機構本周已加強服務，收到近800名學生或家長的求助或查詢，按年有些微增加，與他們的情緒壓力、面對家長期望，以及查詢課程資訊等有關。

撰文：經濟通採訪組

 

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