  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

西九獲准出售住宅項目，楊潤雄料資金足夠營運10年

17/07/2024

　　行政會議建議，政府應有條件同意西九管理局放寬西九的加強財務安排，包括解除西九第2區住宅發展項目「只能以建造、營運及移交模式發展」的限制，允許出售該區的住宅發展項目。

 

西九獲准出售住宅項目，楊潤雄料資金足夠營運10年

（西九官網圖片）

 

　　文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（17日）見記者時表示，西九管理局需遵守多項條件，包括須設立獨立指定銀行帳戶，以存放從批標予私人發展商出售第2區住宅發展項目中所得的收益及其所產生的利息收入，以便監察；管理局須嚴格遵守政府制定的多項財務紀律關鍵績效指標，包括每三年的營運赤字上限以及員工成本佔每年總營運開支的比例上限。

 

　　楊潤雄強調，西九管理局自負盈虧模式不變，政府會施加條件，且未來相關發展要向政府證明及令政府信納其成本預算合理。楊潤雄預計方案可讓比西九有足夠資金營運10年，同時西九管理局在此期間利用其經濟、專長、資產制定創造商業化等措施。

 

　　他又指，文體旅局會繼續與西九管理局保持密切溝通，監察西九文化區計劃的推廣要求，及支持西九實現更長期的財務可持續性。

 

唐英年:感謝行會同意通過放寬西九文化區加強財務安排

 

　　行政會議建議，政府應有條件同意西九管理局放寬西九的加強財務安排，包括允許出售西九第2區住宅發展項目，解除「只能以建造、營運及移交模式發展」（BOT）模式的限制。西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，感謝行政長官會同行政會議今日同意通過放寬西九文化區加強財務安排，為西九未來營運提供經濟條件，在無需增加庫房負擔下，解決西九資金鏈問題，會繼續努力完全配合「十四五」規劃支持香港發展成為中外文化藝術交流中心的最終目標。

 

　　唐英年就西九財困作解釋，提到2018年開設免費的藝術公園，但公園涉及許多營運費用；而可賺錢項目的土地曾借予高鐵作卸泥區，阻礙7年發展時間，加上受社會事件及新冠疫情造成重大打擊。他指出，全球零售市場受網購衝擊，認為BOT模式現已不合事宜，相信放寬安排後出售業權料更能被接受；又稱「陳茂波份工唔容易打」，重申管理局不希望加重財政司司長及政府財政的負擔。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇】特朗普遇刺案，你認為事件對年底美國大選起多大影響？► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00412

山高控股

5.810

異動股

09996

沛嘉醫療－Ｂ

2.860

異動股

00177

江蘇寧滬高速公路

7.480

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00412 山高控股
  • 5.810
  • 09996 沛嘉醫療－Ｂ
  • 2.860
  • 00177 江蘇寧滬高速公路
  • 7.480
  • 00700 騰訊控股
  • 369.200
  • 00384 中國燃氣
  • 7.430
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 75.800
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 24.300
  • 目標︰$27.20
  • 02888 渣打集團
  • 74.850
  • 目標︰$78.30
  • 00981 中芯國際
  • 17.300
  • 目標︰$21.00
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 2.660
  • 目標︰$3.30
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 369.200
  • 00941 中國移動
  • 75.850
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 75.800
  • 00005 滙豐控股
  • 67.800
  • 00001 長和
  • 40.850
報章貼士
  • 02282 美高梅中國
  • 11.940
  • 目標︰$15.00
  • 00522 ASMPT
  • 116.800
  • 目標︰$126.60
  • 00083 信和置業
  • 8.260
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 原油 More
  • 03983 中海石油化學
  • 2.220
即時重點新聞

18/07/2024 16:22  《盤後部署》恒指處50至250天線上落，農夫山泉小雙底可博

18/07/2024 16:43  【三中全會】會議公報：落實好防範化解房地產、地方債等風險舉措

18/07/2024 16:36  【三中全會】會議公報：統籌推進財稅等改革，增強宏觀政策一致性

18/07/2024 16:52  【三中全會】全會免去秦剛中央委員會委員職務，惟仍稱「同志」

18/07/2024 16:39  《本港經濟》本港最新失業率維持3%，料勞工市場短期內維持緊絀

18/07/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒１６億元，買騰訊沽盈富

18/07/2024 08:46  【大行炒Ｄ乜】瑞聲獲上調目標近四成，滙證大削航運股目標價

18/07/2024 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒８０７０，隔夜拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 三中全會閉幕，統籌推進財稅等改革，滬指人幣齊升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美擬升級對華芯片技術圍堵，惟AI正推動行業復甦，芯片股仍可吼？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

國泰 | 網傳國泰地勤掟行李落樓梯，國泰道歉並將員工調離相關崗位新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

雪糕特集 | 今年注目雪糕店：最新復古店睇Gelato製作 / 澳門過江龍芫荽雪糕 / 超人氣香港製造特濃抹茶手工雪糕！同場加映Häagen-Dazs、DALLOYAU、Venchi期間限定新口味
人氣文章

易經看世界．岑逸飛

從遯卦看拜登會否退選（有片）
人氣文章

娛樂情報

中年好聲音 | 龍婷被爆桃色醜聞TVB咁回應！人夫丘亞葵指當日傾演唱會、否認激咀：朋友式嘅Hello Kiss
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

三鷹之森吉卜力美術館攻略！必拍照打卡點、餐廳美食、搭貓巴士、訂票方法一次過睇！
人氣文章

Fly with Luna．夏月

三鷹之森吉卜力美術館攻略！必拍照打卡點、餐廳美食、搭貓巴士、訂票方法一次過睇！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

4大出軌男人特徵：不懂拒絕人、沒保護關係的意識！「有情」變「濫情」，是婚姻大忌？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
低溫症急救 | 男子登富士山低溫症險死！點解裝備充足仍遇險？醫生講4種失溫等級、治療方法
人氣文章
澳、美爆禽流 雞、蛋禁進口新文章
人氣文章
北上洗牙$73有交易？補牙、植牙、剝智慧齒邊間最平？邊間可以用醫療券？深圳6間牙科醫院診所服務、收費一文睇清
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2024 18:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事18/07/2024
神州經脈 | 三中全會閉幕，統籌推進財稅等改革，滬指人幣齊升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

從法國到美國的左右難題

17/07/2024 15:13

大國博弈

高息定存 | 大新上調3個月定存息至最高4.1厘

16/07/2024 16:52

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金