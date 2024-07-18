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農夫山泉 | 消委會對農夫山泉樣本歸類出現落差致歉，重新評分後升至5星

18/07/2024

．早前消費者委員會旗下刊物《選擇》，月刊第573期瓶裝水測試報告一文，惹起內地樽裝水龍頭品牌「農夫山泉」向香港消委會發出律師信，批評消委會三大錯誤，為農夫山泉聲譽造成巨大傷害，要求書面澄清、道歉並消除帶來的所有負面影響

．消委會進行深入研究後，就是次測試因樣本歸類出現落差而引起的誤會，表示抱歉，並就該樣本改列為一獨立類別「飲用天然水」並重新評分，樣本的整體表現由4.5星調整至5星

 

農夫山泉 | 消委會對農夫山泉樣本歸類出現落差致歉，重新評分後升至5星

 

　　早前消費者委員會旗下刊物《選擇》，月刊第573期瓶裝水測試報告一文，惹起內地樽裝水龍頭品牌「農夫山泉」向香港消委會發出律師信，批評消委會三大錯誤，為農夫山泉聲譽造成巨大傷害，要求書面澄清、道歉並消除帶來的所有負面影響。消委會進行深入研究後，就是次測試因樣本歸類出現落差而引起的誤會，表示抱歉，並就該樣本改列為一獨立類別「飲用天然水」並重新評分，樣本的整體表現由4.5星調整至5星。

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*將「農夫山泉」樣本改列為獨立類別「飲用天然水」並重新評分*
　


　　該會於去年底為此項瓶裝水產品測試的30款樣本進行資料搜集時，留意到該些樣本來自不同產地，包括本港、內地、台灣、日本、韓國、馬來西亞等地，種類繁多，當中29款均清楚標示屬哪一類別的水，而「農夫山泉」標示為「飲用天然水」，鑑於其成分列表上所標示的4款礦物質含量與「天然礦泉水」相近，因此消委會職員遂根據該樣本的產品名稱及標籤資料等，將「農夫山泉」歸類為「天然礦泉水」。


　　昨天該會與「農夫山泉」的代表會面和作深入交流後，了解到有關產品既不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，而該公司採用的標準為其生產地，即內地的《食品安全國家標準包裝飲用水》。就此，該會將該樣本改列為一獨立類別「飲用天然水」並重新評分。



*該會進行測試慣常會用國際間標準進行測試及評估*


　　發言人又強調，根據香港食物環境衛生署食物安全中心於2019年4月發布的食物安全焦點，攝入大量溴酸鹽可引致噁心、腹瀉、嘔吐及腹痛。情況嚴重者，腎臟及神經系統也會受到影響。世界衞生組織已把飲用水的溴酸鹽含量上限訂為每公升10微克，如不超過此上限，則對健康構成威脅的可能性不大。


　　縱然來自不同產地的產品一般會採用當地的品質檢測標準作指標，惟該會進行的是比較測試，所以慣常會以國際間常用的標準進行測試及評估，以保障消費者權益。因此，被歸類為「天然礦泉水」的「農夫山泉」，在是次測試中，其溴酸鹽(bromate)含量測試亦因而採用了歐盟訂定適用於經臭氧處理的天然礦泉水和泉水中的溴酸鹽的最大限值，即每公升3微克。



*強調「農夫山泉」可飲用，並就引起誤會表示抱歉*
　　
　　發言人表示，是次全部30款測試樣本的化學安全及微生物測試結果理想，沒發現有害物質超出相關準則值，該會不論在月刊文章、新聞稿及其他傳訊文件，以至記者會上的發言均清楚指出是次測試的全部樣本（包括農夫山泉該樣本）均可安心飲用。


　　文章的主旨並非產品有安全問題，而是為各樣本的性價比和瓶裝水的膠樽對環境所構成的影響，提醒消費者瓶裝水塑膠瓶一般只能使用一次，而降解塑膠可能需要幾百年的時間，消費者宜嘗試改變生活習慣，從源頭減塑；並就是次測試因樣本歸類出現落差而引起的誤會，表示抱歉，而樣本的整體表現由4.5星調整至5星。

 

*農夫山泉：消委會澄清已收悉，將持續提供安全優質產品和服務*

 

　　農夫山泉最新回應指，香港消費者委員會今日發布的《消委會就「農夫山泉」測試樣本結果的澄清》已收悉。測試結果充分顯示農夫山泉產品全面符合相關標準，可以安全飲用。農夫山泉將持續為香港市場提供安全、優質的產品和服務。

 

撰文：經濟通市場組、採訪組

 

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