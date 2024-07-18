西九 | 西九住宅項目獲准出售，馮程淑儀料數年後推出分兩至三批出售

．政府批准西九管理局放寬西九的加強財務安排，包括允許出售西九第2區住宅發展項目

．西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，未來一段時間要到城規會提交規劃申請，亦要進行地庫挖掘工程，預計住宅項目要數年後才推出，預計分兩至三批出售，亦不一定要10年內全數出售所有住宅單位

政府批准西九管理局放寬西九的加強財務安排，包括允許出售西九第2區住宅發展項目。西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，未來一段時間要到城規會提交規劃申請，亦要進行地庫挖掘工程，預計住宅項目要數年後才推出，預計分兩至三批出售，亦不一定要10年內全數出售所有住宅單位。

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馮程淑儀在一個電台節目上指，第2區住宅發展項目會類似港鐵上蓋物業發展模式，管理局將與私人發展商合作發展，不會自行發展。對於本港樓市前景，她認為住宅仍存在需求，相信樓市會復甦，不少發展商亦形容位於西九的住宅項目非常優質。



截至今年3月，管理局的現金結餘淨額為52億元，預測將於明年中耗盡。馮程淑儀指，短期內會透過銀行貸款、發債來融資，亦會多管齊下開源，包括開發西九場地的命名權。她又指，由於已解決資金流問題，不會減少博物館開放時間，管理局亦會每年檢討門票售價。

撰文：經濟通採訪組

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