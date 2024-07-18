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強拍 | 立法會三讀通過降低強拍門檻草案，甯漢豪冀最快12月中開始生效

18/07/2024

．立法會三讀通過降低強拍門檻草案。草案建議，樓齡達50年或以上私人樓宇的強拍門檻，由現時的80%業權降至70%或65%，視乎樓齡組別和樓宇地點而定

．草案亦建議在長沙灣、馬頭角、旺角等7個「指定地區」，強拍門檻可以較低。非工業地帶而樓齡達30年或以上的工業大廈，強拍門檻建議由現時80%降至70%

強拍 | 立法會三讀通過降低強拍門檻草案，甯漢豪冀最快12月中開始生效

　　立法會三讀通過降低強拍門檻草案。草案建議，樓齡達50年或以上私人樓宇的強拍門檻，由現時的80%業權降至70%或65%，視乎樓齡組別和樓宇地點而定。草案亦建議在長沙灣、馬頭角、旺角等7個「指定地區」，強拍門檻可以較低。非工業地帶而樓齡達30年或以上的工業大廈，強拍門檻建議由現時80%降至70%。

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*期望條例草案最快12月中開始生效*

　　發展局局長甯漢豪表示，社會有共識要加快重建步伐，相信政府的建議及行政設施，已在不同政策考慮及小業主利益之間取得平衡，條例草案獲得通過，會盡快就條例生效日期刊憲，並提交立法會進行先訂立後審議，一經通過，期望最快可在今年12月中開始生效。

*並非發展商得益，更看重消除樓宇安全隱患*

　　她又表示，偶然看到部分媒體指草案的得益者是發展商，但對政府而言，這並非事實，當局更看重的是推動重建老舊和失修樓宇，消除樓宇安全隱患，改善生活環境，又指政府今年內會設立專責辦事處，加強支援小業主，包括提供獨立物業估值服務等，希望可以透過政府介入支援，改變觀感。　


　　對於議員提議當局協助業主集體向發展商出售業權，甯漢豪表示，已邀請市建局加強聯售推介服務，如果有四成小業主願意聯售業權，市建局可提供收費介入服務。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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