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華夫人 | 武打女星鄭佩佩離世，享年78歲

19/07/2024

．「一代女俠」、香港資深武打女星鄭佩佩離世，享年78歲

．鄭佩佩近年身體抱恙，選擇不把消息公開，以努力處理病情，並爭取時間與家人共處

華夫人 | 武打女星鄭佩佩離世，享年78歲

　　「一代女俠」、香港資深武打女星鄭佩佩離世，享年78歲。其經理人公司凱藝娛樂發聲明，證實鄭佩佩在美國時間周三(17日)離世，子女及至親陪伴在側，公司深感痛心及惋惜，亦感謝鄭佩佩的朋友、同事和支持者，多年來的愛護，鄭佩佩近年身體抱恙，選擇不把消息公開，以努力處理病情，並爭取時間與家人共處。

 

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　　內地導演胡雪樺、主持人曹可凡分別在微博發文，證實消息。曹可凡指，每次和鄭佩佩見面，都被她爽朗的笑聲感動，即使聊起過往艱難歲月，也從不抱怨和哀嘆。


　　鄭佩佩1946年1月6日生於上海，1963年考入南國實驗劇團，畢業後加入邵氏電影公司。她在代表作《大醉俠》中的演出奠定銀幕女俠地位、在《唐伯虎點秋香》中飾演的華夫人將搞笑與武打集合一身，其後在2000年，憑在李安作品《臥虎藏龍》中飾演碧眼狐狸，獲香港電影金像獎最佳女配角殊榮。


　　鄭佩佩與台灣商人前夫育有4名子女，長女原麗淇、三女原子鏸皆為演員。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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