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郵輪 | 香港郵輪及遊艇協會遷往新加坡，政府強調積極爭取郵輪停泊

19/07/2024

．香港郵輪及遊艇協會義務總幹事楊梓呈透露，協會7月10日已撤出香港，遷往新加坡

．文化體育及旅遊局回覆《香港電台》查詢時稱，當局一直與國際郵輪公司保持直接緊密的聯繫，積極爭取更多郵輪停泊香港

郵輪 | 香港郵輪及遊艇協會遷往新加坡，政府強調積極爭取郵輪停泊

　　香港郵輪及遊艇協會義務總幹事楊梓呈透露，協會7月10日已撤出香港，遷往新加坡。文化體育及旅遊局回覆《香港電台》查詢時稱，當局一直與國際郵輪公司保持直接緊密的聯繫，積極爭取更多郵輪停泊香港。

 

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*今年暑假僅數艘郵輪訪港*


　　楊梓呈解釋，協會撤離香港，主要是近年(特別是疫情後)，其他城市在開放港口方面都大力推出政策支持，以致吸引不少郵輪品牌公司選擇，香港在這方面相對較慢。考慮到營運成本，以及不少國際郵輪品牌已宣布未來以新加坡為主要營運港口，加上見到許多國際郵輪公司的焦點都傾向在新加坡、南韓；甚至上海、廣州，所以協會決定不再以香港作為服務的重點中心。她提到，今年暑假訪港的郵輪亦只有數艘，而且這些郵輪並非以香港作為母港。



*香港郵輪設備和交通配套無顯著改善*


　　楊梓呈續稱，疫情前郵輪碼頭不少專業人士，可以多種語言溝通，例如西班牙語，德語等，現在多數是英語及普通話，郵輪的設備和交通配套亦未見有很大改善。


　　文化體育及旅遊局表示，旅遊事務署和香港旅遊發展局，一直十分重視香港郵輪業發展，並持續透過不同措施，推動香港郵輪業的復甦。發言人指，2024年派船來港的郵輪公司數目有29間，較2023年增加11間，回復至疫情前的水平。

 

撰文：經濟通採訪組

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