郵輪 | 香港郵輪及遊艇協會遷往新加坡，政府強調積極爭取郵輪停泊

．香港郵輪及遊艇協會義務總幹事楊梓呈透露，協會7月10日已撤出香港，遷往新加坡

．文化體育及旅遊局回覆《香港電台》查詢時稱，當局一直與國際郵輪公司保持直接緊密的聯繫，積極爭取更多郵輪停泊香港

香港郵輪及遊艇協會義務總幹事楊梓呈透露，協會7月10日已撤出香港，遷往新加坡。文化體育及旅遊局回覆《香港電台》查詢時稱，當局一直與國際郵輪公司保持直接緊密的聯繫，積極爭取更多郵輪停泊香港。

推薦閱讀：

《中國要聞》榮海樓被任命為國家稅務總局總經濟師

國家稅務總局決定，任命榮海樓為國家稅務總局總經濟師.......

《中國要聞》工信部金壯龍晤大眾汽車主席：歡迎繼續深耕中國市場

工業和信息化部部長金壯龍今日(19日)在北京會見大眾汽車(Volkswagen，港稱「福士」)集團董事會主席奧博穆一行.........



*今年暑假僅數艘郵輪訪港*



楊梓呈解釋，協會撤離香港，主要是近年(特別是疫情後)，其他城市在開放港口方面都大力推出政策支持，以致吸引不少郵輪品牌公司選擇，香港在這方面相對較慢。考慮到營運成本，以及不少國際郵輪品牌已宣布未來以新加坡為主要營運港口，加上見到許多國際郵輪公司的焦點都傾向在新加坡、南韓；甚至上海、廣州，所以協會決定不再以香港作為服務的重點中心。她提到，今年暑假訪港的郵輪亦只有數艘，而且這些郵輪並非以香港作為母港。





*香港郵輪設備和交通配套無顯著改善*



楊梓呈續稱，疫情前郵輪碼頭不少專業人士，可以多種語言溝通，例如西班牙語，德語等，現在多數是英語及普通話，郵輪的設備和交通配套亦未見有很大改善。



文化體育及旅遊局表示，旅遊事務署和香港旅遊發展局，一直十分重視香港郵輪業發展，並持續透過不同措施，推動香港郵輪業的復甦。發言人指，2024年派船來港的郵輪公司數目有29間，較2023年增加11間，回復至疫情前的水平。

撰文：經濟通採訪組

2024-07-19｜市場觀望三中全會具體措施？｜環球芯片股現股災 低吸為時尚早？｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

《說說心理話》【親子溝通】怪獸家長原來都有呢啲通病！相處有一件事切忌？► 即睇