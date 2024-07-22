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僭建 | 紅山半島冧山泥4獨立屋仍未遵清拆令，專家憂雨季風險

22/07/2024

．去年9月港島大潭豪宅屋苑紅山半島對開發生山泥傾瀉，揭發多間臨海獨立屋涉僭建及非法佔用政府土地

．屋宇署事後向屋苑89間獨立屋發出72張清拆令，至今僅8張清拆令已獲遵從，處於鄰近山泥傾瀉山坡附近的70、72、74及76號屋仍未遵從清拆令

 

僭建 | 紅山半島冧山泥4獨立屋仍未遵清拆令，專家憂雨季風險

 

　　去年9月港島大潭豪宅屋苑紅山半島對開發生山泥傾瀉，揭發多間臨海獨立屋涉僭建及非法佔用政府土地。屋宇署事後向屋苑89間獨立屋發出72張清拆令，至今僅8張清拆令已獲遵從，處於鄰近山泥傾瀉山坡附近的70、72、74及76號屋仍未遵從清拆令。土木工程拓展署在回覆《星島》查詢時表示，政府已移除有關斜坡的即時危險。

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　　 香港測量師學會建築政策小組主席謝志堅表示，天文台資料顯示，本港約八成雨量在5月至9月錄得。謝志堅承認，紅山半島有相當單位未完成還原，會增加該處在雨季再度發生山泥傾瀉的風險，屋宇署發出清拆令後，業主有責任聘用專業人士檢查其穩固性。


　　 土力工程處前處長陳健碩表示，遵從清拆令及法定通知的程序複雜，時間長達一年甚或更長並不罕見，解釋屋宇署發出清拆令後，業主要在限時內聘請認可人士進行堪察，設計及入則，經屋宇署審批後，再招標聘請合資格承建商進行工程，整個過程單單審批入則就可拖延數個月。若業主已委派認可人士，認可人士需就未完成工程期間出現的緊急或危險狀況負責監察及跟進，若業主未聘請認可人士，屋宇署可動用《建築物條例》權力，代為進行緊急工程，然後向業主收回工程費用，另加監督費及行政費。

 

撰文:經濟通採訪組

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