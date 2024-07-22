廖孖記 | 廖孖記傳人向食安中心致歉，稱看不到店舖重開可能性

．百年老店廖孖記早前被食安中心驗出其瓶裝腐乳菌量超標，宣布結業

．第四代傳人廖晃業確認，由30年前開始，他們是從一個內地供應商購入「生腐乳」，再在本港廠房發酵、養汁、調味、包裝。他多次向食安中心致歉，表示近日家人情緒很差，回應過敏

百年老店廖孖記早前被食安中心驗出其瓶裝腐乳菌量超標，宣布結業。第四代傳人廖晃業確認，由30年前開始，他們是從一個內地供應商購入「生腐乳」，再在本港廠房發酵、養汁、調味、包裝。他多次向食安中心致歉，表示近日家人情緒很差，回應過敏。

推薦閱讀：

周大福人壽保險：冀今年保險代理人數增至3000名

富通保險今日正式更名為周大福人壽保險，周大福人壽保險行政總裁葉文傑表示，更名及推出全新品牌象徵公司發展邁向新里程........

【俄烏開戰】美國安全顧問沙利文：將對援俄的中國實體實施新制裁

美國總統國家安全顧問沙利文表示，拜登政府正準備對支持俄羅斯入侵烏克蘭的中國實體實施新制裁........



*強調沒有隱瞞*



廖晃業透露，供應「生腐乳」的內地廠房是由香港人經營，亦是「行家」。他解釋，當時是因應排污條例更新，本港廠房未能符合條例要求，「過不到時代的關」，不能生產「生腐乳」。



他稱「以我理解，的確是香港舖頭出產」，包括炒醬、入樽等工序，故毋須澄清，亦沒有隱瞞，顧客自己「聞到、睇到」製作腐乳的過程。他表示，不敢說廖孖記腐乳是「香港製造」，只稱是「香港出產」，又指出產廖孖記腐乳花了很多時間人力，亦用了最好的材料，認為售價是合理，對得起目前價錢。



*躬鞠致謝，廖孖記將成歷史*



至於過往可能有含菌過量的白腐乳流入市場，廖晃業相信，與第一樽「不滿意」樣本同批次的腐乳「大家已經食完」，而其他相近日期的白腐乳會接受回收、退貨。店舖現存貨尾亦不會再出售。



廖晃業又指出，食安中心每次巡查後，他們跟隨建議改善，其後試新方法或太急進，交了一瓶不好的樣本給食安中心，導致超標更嚴重。他說，已遣散少於10名員工，所有食品已下架，現時看不到店舖重開的可能性，他又多番躬鞠致謝，稱廖孖記去到他這一代會成為歷史。

撰文：經濟通採訪組

2024-07-22｜特朗普當選總統即會採取減稅措施，美國債務問題將令美元受壓？｜#溫灼培 #直播｜FX MONDAY｜hot talk 1點鐘

《說說心理話》【親子溝通】怪獸家長原來都有呢啲通病！相處有一件事切忌？► 即睇